Kad je imao sedam godina Bruce Springsteen na televiziji je vidio Elvisa Presleyja i otada se počeo zanimati za glazbu. Već s 13 je kupio svoju prvu gitaru za otprilike 115 kuna. Svirao je s lokalnim gitaristom, a kasnije su mu Tex i Marion Vinyard, koji su promovirali mlade nade u gradu, pomogli da se probije.

Postao je gitarist sastava 'The Castiles', a kasnije i pjevač grupe. Snimili su dvije pjesme i imali gaže posvuda. Danas legendarni pjevač slavi 72. rođendan. Bruce je rođen u New Jerseyju, gdje je i odrastao. Tata Frederick vozio je autobuse, a mama Adelle Ann radila je na sudu. U školi je bio 'katastrofa'; u osnovnoj ga je učiteljica ugurala u kantu za smeće jer je mislila da ondje pripada, a srednju je završio jedva.

Od 1969. do 1971. je nastupao po rodnom gradu sa Steveom Van Zandtom, Dannyjem Federicijem i Vinijem Lopezom u sastavu zvanom 'Child', kasnije preimenovanom u 'Steel Mill'.

Springsteen je poznat po nadimku 'The Boss'. Iako je isprva rekao da mu se ne sviđa, na koncertima je znao sam sebe tako zvati u šali. Nadimak je dobio tako što je uvijek dogovarao gaže s gazdama klubova i raspodjeljivao novac među članovima. Njegov prvi album 'Greetings from Asbury Park, N.J.' objavljen je u siječnju 1973. i kritika je njime bila oduševljena, iako je prodaja albuma bila slaba. Drugi album 'The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle' izašao je u rujnu iste godine. Nije bilo komercijalnog uspjeha, ali je ponovno zadivio kritiku.

Glazbeni kritičar Jon Landau postao je njegov menadžer i producent koji mu je pomogao da 1975. završi novi album 'Born to Run'. Njime je konačno postigao veliki uspjeh. Obožavatelji su smatrali da je to jedan od najboljih rock and roll albuma svih vremena i definitivno Springsteenov najbolji uradak. Tri godine nakon izbacio je album 'Darkness on th Edge of Town' 1978., a 1980. i 'The River' koji govori o životu radničke klase. Albumom 'Nebraska' iz 1982. malo se udaljio od rocka, a ako je suditi prema njegovoj biografiji, u periodu kad je radio na tom albumu je bio izrazito depresivan.

Springsteen je 1987. objavio mirniji album 'Tunnel of Love'. Skrasio se četiri godine kasnije s Patti Scialfom (68), s kojom je dobio troje djece; sinove Evana (31) i Sama (27) te kćer Jessicu (29). Sa suprugom se preselio u Los Angeles iako je bio itekako povezan sa životom u New Jerseyju i nije požalio. Izbacio je dva albuma 'Human Touch' i 'Lucky Town'. 2002. je objavio 'The Rising' prvi studijski album nakon 18 godina. U siječnju 2009. objavio je album 'Working on a Dream', a lani 'Letter to You', koji je sniman uživo u njegovu matičnom uredu u New Jerseyu s E Street Bandom.