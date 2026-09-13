Malenom Paulu ostvario se san! Zapjevao je s Jelenom Rozgom

Drugi dan Vinkovačkih jeseni obilježio je koncert Jelene Rozge, a ovaj koncert sigurno će još dugo pamtiti desetogodišnji Paulo iz Antunovaca koji je nakon koncerta zapjevao s Jelenom. Njegov otac govori nam kako je i on sam veliki obožavatelj popularne hrvatske pjevačice, a Paulo je krenuo, čini se, tatinim stopama.

- Ja već dugi niz godina slušam Jelenu Rozgu. Često puštam njene pjesme i stalno ih po doma pjevušim pa je tako i moj sin krenuo od najranije dobi slušati Jelenu i sada je i on sam veliki obožavatelj - ispričao nam je.

Foto: Privatni album

Tata je znao koliko Paulo voli Jelenu i koliko bi mu značilo slikati se s njom ili ju barem zagrliti, a kako je svome sinu htio ostvariti veliki san, javio se Jeleni putem Instagrama kako bi ju zamolio za kratko fotografiranje.

- Poslao sam joj poruku putem Instagrama, ona je odgovorila i rekla je da nije sigurna hoće li imati vremena. No, čim je vidjela Paula kako ju čeka poslije koncerta ispred hotela odmah ga je pozvala na druženje. Zapjevali su njenu novu pjesmu 'Ljubi me', a Paulo je bio oduševljen - rekao nam je Paulov tata.

Ovaj susret bio je ispunjen osmijehom, emocijama te onom dječjom iskrenošću koja se teško može odglumiti. Za Paula ovo nije bio tek običan susret, već ispunjenje sna kojeg ću još dugo pamtiti, a dojmovi se još nisu slegli.

- Paulu je ovo neizmjerno značilo jer mu je Jelena najdraža pjevačica i obožava ju. Još uvijek ne može doći k sebi i još uvijek ne vjeruje da je imao priliku zapjevati s njom. Ja sam isto još uvijek pod dojmom - otkrio nam je.

Foto: Privatni album

Jelena je Paula primijetila još u publici, a dječak tada nije mogao ni slutiti što će mu ostatak večeri donijeti te da će imati priliku zapjevati sa svojim idolom, čije je pjesme do tada pjevušio sam.

- Kad je Jelena sišla s pozornice među publiku, nisam ni slutio da će baš mene primijetiti. A onda me prvi put zagrlila. Taj zagrljaj ne mogu opisati riječima. Samo sam je čvrsto zagrlio i pokušavao zadržati suze od sreće. Kasnije, u hotelu, dogodilo se nešto što ću pamtiti dok sam živ. Kad sam je ugledao, od sreće sam joj potrčao u zagrljaj i skočio joj u krilo. A onda smo zajedno zapjevali 'Ljubi me'. Hvala ti, Jelena, što si mi poklonila uspomenu koju ću nositi u srcu cijeli život - opisao nam je Paulo svoju večer punu emocija.