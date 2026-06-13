Rozga i Huljić zapjevali u Slavonskom Brodu te poručili da je Slavonija najljepši dio zemlje

U jednom od najljepših ambijenata na Savi, pod zidinama Tvrđave Brod, u petak navečer započeo je središnji program 62. Brodskog kola, najstarije folklorne manifestacije u Hrvatskoj. Tisuće Brođanki i Brođana ispunile su prostor tvrđave.

Prva večer središnjeg programa bila je posvećena gostima iz Dalmacije. Na pozornicu su najprije izašli Tonči Huljić i Madre Badessa Band, a potom i jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica Jelena Rozga. Publika je tijekom cijele večeri pjevala s ovim poznatim dvojcem, a posebno će se pamtiti trenutak kada je Rozga upravo u Slavonskom Brodu odlučila premijerno predstaviti dio svoje nove pjesme.

Foto: Brodsko-posavska županija

Tonči Huljić, koji posljednjih mjeseci rijetko nastupa, nije skrivao zadovoljstvo dolaskom u Slavoniju. Uoči koncerta otkrio je kako je ovo jedan od tek nekoliko nastupa koje je prihvatio tijekom cijelog ljeta.

- Ovo je jedan od rijetkih nastupa koje sam prihvatio, ovaj i u Osijeku. Cijelo ljeto sam otkazao koncerte Madre Badesse jer radim jedan vrlo veliki program koji se nadovezuje na prvu pop pjesmu koju sam napravio, a obrađuje Getsemansku uru. To je tema kojom se nitko do sada nije bavio. Nekako sam sav u tome i rekao sam si, što manje svirke. Još samo na kraju ljeta imam jedan nastup u Splitu i to je sve što radim cijelo ljeto. Baš sam u jednoj svojevrsnoj izolaciji - rekao je Huljić.

Govoreći o projektu koji ga je potpuno zaokupio, priznao je kako rad na djelima duhovnog i vjerskog karaktera čovjeka uvodi u posebno stanje stvaralačke koncentracije.

- Kad radiš takve stvari, vjerskoga karaktera, pogotovo tako nešto sveto, uđeš u neko stanje gdje nisi ni na zemlji ni nebu. Ovakvi nastupi mi dobro dođu kao ventil. Muzika je svugdje oko nas, ja sam samo strpljivi istraživač - poručio je.

Foto: Brodsko-posavska županija

Posebno inspiriran bio je i onime što je posljednjih dana vidio u Slavoniji. Nakon odlaska u osječkoj Tvrđi, Slavonski Brod ostavio je na njega jednako snažan dojam.

- Prekrasno je u Slavonskom Brodu. Bio sam neki dan u Tvrđi u Osijeku, isto je bilo baš, baš sam oduševljen Slavonijom. Slavonci su previše dopustili da se prikazuju kroz ono 'joj teško nam je, joj nemamo, joj slabo plaćaju, joj svi ćemo se iseliti'. Slavonija je možda najljepši dio zemlje. Prekrasan kraj, predivni ljudi, baš mi je gušt biti tu - zaključio je Huljić.

Nakon njega pozornicu je preuzela Jelena Rozga, a njezin dolazak publika je dočekala velikim pljeskom. Popularna Splićanka priznala je kako ju za Slavonski Brod vežu posebne emocije jer ovdje nije nastupala više od desetljeća.

- Kažu ljudi da nisam bila 12 godina u Slavonskom Brodu. Jako sam uzbuđena - rekla je Rozga prije izlaska na pozornicu.

No, uzbuđenje nije bilo vezano samo uz povratak pred brodsku publiku. Pjevačica je otkrila kako je svega dva dana ranije snimila potpuno novu pjesmu koju će službeno predstaviti 28. lipnja na Melodijama Jadrana u Splitu. Upravo je Slavonski Brod odabrala za njezino prvo javno izvođenje.

Foto: Brodsko-posavska županija

- Prije dva dana snimila sam novu pjesmu koju ću izvesti 28. lipnja na Melodijama Jadrana u Splitu. Poslala sam je bendu i rekla da mislim kako bi Slavonski Brod bio idealan grad da mali dio pjesme, refren, otpjevam upravo ovdje. Uzbuđena sam i zbog toga. Nismo radili nikakve probe, dečkima sam poslala demo snimku. Neće biti savršeno, ali bit će od srca. Tako mi je došlo da to bude Slavonski Brod - rekla je Rozga.

Publika je tako dobila ekskluzivnu priliku čuti djelić pjesme prije njezine službene premijere. Iako iza sebe ima gotovo tri desetljeća uspješne karijere, Rozga kaže kako se ni danas nije riješila treme.

- Ne bih brojala godine, nebitno je. Trideset godina nije malo ni puno. Ja kao da sam na početku. Imam istu tremu kao da sam na početku, kao kad sam prvi put uzela mikrofon u ruke - rekla je pjevačica.

Koliko je Jelena Rozga i dalje omiljena među publikom u Slavonskom Brodu, najbolje je pokazala scena nakon koncerta. Više desetaka obožavatelja strpljivo je čekalo kako bi se fotografiralo s pjevačicom.

Foto: Brodsko-posavska županija

No, glazbeni spektakl u Tvrđavi Brod tek je uvod u ono što slijedi tijekom vikenda. Program 62. Brodskog kola nastavlja se u subotu svečanim koncertom Folklornog ansambla Broda i njihovih prijatelja, dok će večer zaključiti nastup Tamburaškog sastava „Slavonske lole“.

Središnji kulturno-umjetnički program tradicionalno će biti održan u nedjelju, 14. lipnja. Program počinje u 17 sati svečanim mimohodom folklornih skupina i konjskih zaprega kroz središte grada prema Tvrđavi Brod. Od 18.30 sati na rasporedu je 62. Smotra izvornog folklora Brodsko-posavske županije pod nazivom „Šokadijo sve ti je na glasu!“, tijekom koje će se pjesmom, plesom i običajima predstaviti sedamnaest folklornih skupina. Posjetitelje očekuje i tradicionalni izbor najljepših narodnih nošnji te svatovskih zaprega, sadržaji koji iz godine u godinu privlače veliku pozornost sudionika i publike.