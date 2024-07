Malo Ibiza pa Grčka! Knollica na odmoru zavodljivo zaplesala, cvjetićima jedva prekrila grudi

Nakon što je nedavno gostovala na nastupu švedske house grupe Swedish House Mafia u jednom noćnom klubu na Ibizi, navijačica i novopečena DJ-ica Ivana Knoll uputila se na grčki otok Mikanos.

Ove srijede se opustila u apartmanu. Skinula se u minijaturni ružičasti bikini te je zaplesala. Dašak atmosfere je, kao i uvijek, podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu. Ovog puta putem videa.

Foto: Instagram/screenshot

Uzak struk, vitke noge bez celulita... Knoll često počasti svoje pratitelje fotografijama i snimkama na kojima joj je figura besprijekorna, kao iz časopisa.

A onda je 'uhvate' paparazzi na plaži i pokažu malo realniju sliku njezina tijela. Nitko nije i ne može biti savršen, no vježbanjem može utegnuti mišiće i osjećati se bolje. Čini se kako je to shvatila i Knoll, pa često odrađuje različite treninge u teretani.

EXCLUSIVE: World Cup's Sexiest Fan Ivana Knoll Enjoys A Day At The Beach In Marbella | Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Treninzi, uz snažno tijelo i s dušom punom ljubavi, kako kaže, omogućuju joj da kontrolira um.

- Nikad u životu nisam trebala terapiju. Trebate i vi pokušati. Besplatno je - rekla je ranije.

Foto: Instagram/kerolaychaves