'Malo je jezivo': Softver vratio Harrisona Forda (80) u rane četrdesete za 'Indiana Jones'

Indiana Jones vraća se na velika platna, a s njim i Harrison Ford (80). Za peti nastavak kultnog filmskog serijala Forda su u jednom dijelu pomladili koristeći vizualne efekte i najnoviju tehnologiju.

Magazin Empire objavio je ekskluzivne fotografije iz petog nastavka franšize 'Indiana Jones'. Empire je cijelo specijalno izdanje koje izlazi u siječnju 2023. godine posvetio novom filmu. Fotografije pokazuju pomlađenog Forda, pomoću najnovijih digitalnih tehnologija.

Tehnologija pomlađivanja je, doduše, korištena samo u prvim scenama filma, koje se odigravaju u dvorcu 1944. godine i u kojima se Jones suočava s grupom nacista. Ubrzo će ostarjeti u sadašnjeg sebe 1969. godine, vrijeme kada se peti film franšize odvija.

- Sukobe se i nađete se i onda se nađete u 1969. godini - objasnio je James Mangold koji je preuzeo redateljsku palicu od Stevena Spielberga. Tako publika ne osjeti promjenu između 1940-ih i 1960-ih na razini intelektualnog koncepta, nego doslovno osjeti duh vremena.

Ford je priznao da je njemu pomlađivanje "pomalo jezivo".

- Ali ovo je prvi put da sam povjerovao u ono što vidim. U stvari ni ne želim znati kako to funkcionira, ali funkcionira. I ne, izaziva u meni želju za povratkom u mladost. Sretan sam u svojoj koži - rekao je Harrison.

Zaplet još neimenovanog projekta nije u potpunosti otkriven, ali Empire izvješćuje da je smješten usred svemirske utrke između SAD-a i bivšeg SSSR-a.

Iako još nije točno otkriveno što se sve događa u filmu, poznato je da se veći dio petog filma događa 1969. godine, u vrijeme kada se čovjek otisnuo u svemir. Film vraća franšizu u doba "Tragača za izgubljenim kovčegom". Indiana se još jednom suočava s nacistima, pa odatle i scena iz 1944. godine. Druga bitna akcijska scena događa se na njujorškoj paradi povodom uspješne misije Apolla 11, 13. kolovoza 1969. godine.

- Jednostavna je činjenica da je program slijetanja na Mjesec vodila hrpa bivših nacista. Koliko su oni "bivši", pitanje je. I to ide Indyju na nos - ispričao je koscenarist Jez Butterworth.

U filmu ćemo gledati i danskog glumca Madsa Mikkelsen kao Jonesovog neprijatelj. On će utjeloviti lik inspiriran stvarnim čovjekom, Wernherom von Braunom, bivšim nacističkim inženjerom koji je postao jedan od NASA-inih šefova, i kojeg često nazivaju "ocem svemirskih letova".

- On je čovjek koji bi volio ispraviti neke pogreške iz prošlosti. Tu je nešto što može svijet učiniti bitno boljim mjestom za život. On bi volio to imati u svojim rukama, a Indiana Jones u svojim. I eto priče - rekao je Mikkelsen za Variety.

U akcijskoj avanturi priključit će im se i Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas te John Rhys-Davies.

Harrison priču opisuje kao 'punu avanture, punu smijeha, punu pravih emocija, a to je složeno i lukavo'.

