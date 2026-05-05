Maloljetne kćeri Beyoncé i Nicole Kidman debitirale na Met Gali unatoč strogoj zabrani

Slavne osobe iz cijelog svijeta okupile su se sinoć na najvećem modnom događaju godine, Met Gali 2026. Prilika za odijevanje u skupocjena odijela i haljine jedna je od onih koju najpoznatiji ljudi svijeta rijetko odbijaju, čak i ako to znači strogo se pridržavati zadane teme i suočiti se s kritikama ako njihova odjevna kombinacija ne zadovolji visoke standarde.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:23 Kakav glamur! Ovako su se zvijezde sredile za Met Galu, evo tko je dominirao tepihom | Video: 24sata/reuters

Međutim, pridržavanje teme nije jedino pravilo koje se od zvijezda očekuje u New Yorku. Događaj je ekskluzivno namijenjen osobama starijima od 18 godina, što je pravilo koje je ove godine očito imalo iznimke. Tako je sinoć je na Met Gali debitirala Blue Ivy, kći Beyoncé i Jay-Z-ja, sa samo 14 godina.

Foto: DANIEL COLE

Njezina prisutnost bez sumnje je bila olakšana činjenicom da je Beyoncé, koja se na događaj vratila prvi put nakon deset godina, bila jedna od supredsjedateljica, uz Nicole Kidman koja je također povela svoju 17-godišnju kćer Sunday Rose.

Tinejdžerica je nosila bijelu haljinu kuće Balenciaga s nakitom koji je nadopunjavao majčinu haljinu s motivom kostura, čime je postala jedna od najmlađih osoba koje su ikad prisustvovale događaju. Beyoncé nije skrivala oduševljenje što dijeli ovaj trenutak sa svojom kćeri.

​- Nadrealno je jer je moja kći ovdje... Nevjerojatno je moći ovo podijeliti s njom - rekla je novinarima.

Foto: Profimedia.hr

Pravilo "zabranjeno za mlađe od 18" uvedeno je 2018. godine, kada su organizatori izjavili kako Met Gala "nije prikladan događaj za osobe mlađe od 18 godina". Iste je godine glumica i plesačica Maddie Ziegler potvrdila da ne može prisustvovati jer u to vrijeme nije bila punoljetna.

Foto: DANIEL COLE

Prije uvođenja pravila, mlađe zvijezde su se pojavljivale na crvenom tepihu; Elle Fanning i Hailee Steinfeld prisustvovale su 2011. sa 13 i 14 godina, dok su Jaden i Willow Smith bili na Gali 2016. kada su imali 17 i 15 godina. Čini se da je sada dolazak moguć ako ste u pratnji roditelja, slično kao kod filmova s dobnom granicom.

*uz korištenje AI-ja

