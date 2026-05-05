Obavijesti

Show

Komentari 0
PREKRŠILE PRAVILA

Maloljetne kćeri Beyoncé i Nicole Kidman debitirale na Met Gali unatoč strogoj zabrani

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Maloljetne kćeri Beyoncé i Nicole Kidman debitirale na Met Gali unatoč strogoj zabrani
14
Foto: Reuters, Canva

Događaj je ekskluzivno namijenjen osobama starijima od 18 godina, što je pravilo koje je ove godine očito imalo iznimke

Admiral

Slavne osobe iz cijelog svijeta okupile su se sinoć na najvećem modnom događaju godine, Met Gali 2026. Prilika za odijevanje u skupocjena odijela i haljine jedna je od onih koju najpoznatiji ljudi svijeta rijetko odbijaju, čak i ako to znači strogo se pridržavati zadane teme i suočiti se s kritikama ako njihova odjevna kombinacija ne zadovolji visoke standarde.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kakav glamur! Ovako su se zvijezde sredile za Met Galu, evo tko je dominirao tepihom 01:23
Kakav glamur! Ovako su se zvijezde sredile za Met Galu, evo tko je dominirao tepihom | Video: 24sata/reuters

Međutim, pridržavanje teme nije jedino pravilo koje se od zvijezda očekuje u New Yorku. Događaj je ekskluzivno namijenjen osobama starijima od 18 godina, što je pravilo koje je ove godine očito imalo iznimke. Tako je sinoć je na Met Gali debitirala Blue Ivy, kći Beyoncé i Jay-Z-ja, sa samo 14 godina.

Met Gala 2026 in New York City
Foto: DANIEL COLE

Njezina prisutnost bez sumnje je bila olakšana činjenicom da je Beyoncé, koja se na događaj vratila prvi put nakon deset godina, bila jedna od supredsjedateljica, uz Nicole Kidman koja je također povela svoju 17-godišnju kćer Sunday Rose.

Tinejdžerica je nosila bijelu haljinu kuće Balenciaga s nakitom koji je nadopunjavao majčinu haljinu s motivom kostura, čime je postala jedna od najmlađih osoba koje su ikad prisustvovale događaju. Beyoncé nije skrivala oduševljenje što dijeli ovaj trenutak sa svojom kćeri.

​- Nadrealno je jer je moja kći ovdje... Nevjerojatno je moći ovo podijeliti s njom - rekla je novinarima.

Foto: Profimedia.hr

Pravilo "zabranjeno za mlađe od 18" uvedeno je 2018. godine, kada su organizatori izjavili kako Met Gala "nije prikladan događaj za osobe mlađe od 18 godina". Iste je godine glumica i plesačica Maddie Ziegler potvrdila da ne može prisustvovati jer u to vrijeme nije bila punoljetna.

Met Gala 2026 in New York City
Foto: DANIEL COLE

Prije uvođenja pravila, mlađe zvijezde su se pojavljivale na crvenom tepihu; Elle Fanning i Hailee Steinfeld prisustvovale su 2011. sa 13 i 14 godina, dok su Jaden i Willow Smith bili na Gali 2016. kada su imali 17 i 15 godina. Čini se da je sada dolazak moguć ako ste u pratnji roditelja, slično kao kod filmova s dobnom granicom.

 *uz korištenje AI-ja
 
ZNATE LI TKO JE? Ova zvijezda se maskirala u starca, nitko ga nije prepoznao
Ova zvijezda se maskirala u starca, nitko ga nije prepoznao

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše
POKAZALE BAŠ SVE

FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše

Ovogodišnja tema 'Costume Art' stavila je fokus na tijelo, a ove dame posebno su se potrudile da njihovo tijelo bude u centru pozornosti. U galeriji pogledajte koje zvijezde nisu nosile gaćice i grudnjake
Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu napetu epizodu serije 'Divlje pčele'. Evo što će se događati...
Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

Čitatelj nam je opisao kako su u centru Zagreba sat vremena ponavljali scenu prelaska preko ceste, dok se oko seta okupio velik broj znatiželjnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026