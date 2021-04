Prosječnom čitatelju vjerojatno se čini kako je jedna od najpoznatijih obitelji na svijetu, klan Kardashian-Jenner, cijeli život na internetu i televiziji, no nije tako. Prije 2007. oni su javnosti bili poprilično nepoznati, iako se neki možda sjećaju prezimena Kardashian iz 90-ih godina, kada se sudilo O.J. Simpsonu. Naime član njegova odvjetničkog tima bio je upravo Robert Kardashian Sr., otac Kourtney, Kim, Khloe i Roberta Kardashiana i prvi suprug Kris Jenner.

Najpoznatija glava obitelji, Kris Jenner (65) dolazi iz duge linije žena koje preferiraju biti svoj šef. Nakon suprugove prevare, njezina baka Lou povela je svoju kćer Mary Jo Shannon (Krisinu majku), preselila se u novi grad i otvorila kozmetički salon. Mary Jo Shannon je nakon rastave s Krisinim ocem, u San Diegu otvorila nekoliko dućana u kojima je Kris u ranoj dobi počela raditi.

Sedamnaestogodišnja Kris upoznala je Roberta Kardashiana 1973. godine. U showu 'Keeping Up with the Kardashians, Kris se povjerila djeci da ih je njezin tadašnji dečko zatekao u krevetu svoje kuće.

- Imala sam dečka koji je uvijek bio van grada. Dok je on bio na 'cesti', upoznala sam Roberta koji me jedan dan posjetio dok je Cesar bio van grada - rekla je Kris. Na Khloeino pitanje jesu li nešto radili, Kris je potvrdno odgovorila, na što joj je Khloe uzviknula: 'O moj Bože, ti si takva kur*a! Sad znam na koga smo!'

Prema njegovim najbližim suradnicima, Robert Kardashian nije želio oženiti Kris, dok nije bio siguran da je shvatila pravu vrijednost novca, pa su tako hodali četiri godine. Kris Houghton je postala gospođa Kardashian tek 1978. U braku su ostali 13 godina, a zbog Krisinih varanja, Robert je predao zahtjev za razvod. Godinama kasnije Kris je u svojoj autobiografiji napisala da jedina stvar na svijetu zbog koje žali, rastava od Roberta. Majka Jenner do sredine svojih 30-ih nikad nije platila račun.

Kris Jenner morala se financijski opismeniti nakon što se rastala od prvog supruga Roberta Kardashiana. U intervjuu za WSJ magazin, majka šestero djece otkrila je da je bila potpuno nesvjesna o obiteljskim financijama kad je bila udana za Kardashiana. Međutim, nakon što se 1991. godine rastala od Kardashiana, tada 36-godišnja Jenner odmah je bila prisiljena dovesti u red svoje vještine upravljanja novcem. Jenner se prisjetila razgovora kojeg je vodila s bliskom prijateljicom zbog kojeg se osjećala 'posramljeno' zbog nedostatka svijesti o svojim financijama.

- Jednog dana, moja prijateljica Shelli Azoff me je pitala, dok sam prolazila kroz razvod: 'Koliko košta vaš vrtlar? ' A ja sam rekla: 'Ne znam.' A ona je rekla, 'Ne znaš? ' Bilo mi je sram što nisam znala. Jednog sam se dana probudila sa obavezama koje nisam imala dan ranije. I trebala sam to naučiti' - rekla je Jenner.

U procesu rastave od Roberta, Kris je upoznala zlatnog olimpijca, tatu četvero djece i dva puta rastavljenog Brucea Jennera (71), koji je na računu imao samo 200 dolara.

'Kada sam upoznala i udala se za Brucea Jennera, odmah sam postala njegova menadžerica jer se njemu, poslovno nije puno toga događalo. Vidjela sam njegov nevjerojatni potencijal, ali on nije imao posao. Nitko ga nije angažirao za govore. Nitko ga nije slao na turneju. Pomislila sam - wow! Ti bi mogao postati nevjerojatni javni govornik. Doista poznaje svoj zanat. Stvarno je dobar u onome što radi, ali nema nikoga tko za njega nešto radi. Ne događa mu se puno. U banci ima 200 dolara. Što ćemo učiniti? Djeca moraju jesti. Nije imao posjetnicu. Nije imao životopis. Nije imao agenta, ništa - izjavila je Kris 2017. za Lenny Letter.

Na početku braka s Bruceom, Kris je zasukala rukave kako bi svog drugog supruga učinila bogatijim za dobro njihove rastuće obitelji. Tako je Bruce postao njezin prvi uspješni menadžerski pothvat. U intervju za Lenny Letter 2017. godine, otkrila je da je najviše naučila o poslu gledajući ljude s kojima je bila okružena u braku s Robertom.

- Udala sam se za Roberta Kardashiana kad sam imala 22 godine. Svi s kojima sam bila okružena dva desetljeća bili su na vrhu svoje igre u showbiznisu: voditelji studija, najbolji odvjetnici na svijetu, ljudi koji su radili u najnevjerojatnijim industrijama... Oni su me najviše naučili. Gledala sam svog (bivšeg) supruga kako je najveći odvjetnik kojeg sam ikad vidjela. Bila sam tako ponosna na to što je činio. Putem sam puno naučila - izjavila je.

Nakon O.J.-ovog suđenja, ime Kardashian dugo nije bilo u fokusu javnosti, sve do 2003. godine kada je izašao kućni pornić Kim Kardashian (40) sa tadašnjim dečkom Ray J-om (40).

U prvoj sezoni 'Keeping Up with the Kardashians', Kris je ukratko prokomentirala video - 'Učinili smo ono što najbolje znamo.

Angažirali smo odvjetnike.' Drugim riječima, momager (spoj eng. riječi mom i manager) je lošu reputaciju svoje najpopularnije kćeri pretvorila u desetljeća profita.

Keeping Up with the Kardashians (2007- 2021): Kraj jedne ere

Starija djeca obitelji Kardashian su planirala već duže vrijeme priključiti se jednom od postojećih Realityja koji se emitiraju, koji bi im pomogli obratiti pažnju na njihovu novootvorenu trgovinu DASH. Ryan Seacrest (47), jedan od najuspješnijih producenata upoznao je obitelj 2007. godine, nakon izlaska Kiminog videa, ideja mu se svidjela i show je kupila E! mreža. Reality je premijerno prikazan na E! mreži pred 898 000 gledatelja, do posljednje epizode prve sezone, emisija je privukla 1,9 milijuna gledatelja.

Ryan je godinama ponavljao u medijima kako je Kris od početka vjerovala da je upravo autentičnost ključ obiteljskog uspjeha. 'Ona je jedna od najboljih dogovaračica poslova koje sam ikad vidio', rekao je 2017. Ryan za Lenny Letter.

Kris je godinama gradila carstvo vrijedno milijuna dolara, prirodno se prebacujući između majke i menadžerice kako bi osigurala da sva njezina djeca napreduju u poslovima koje rade. Njezin glavni moto u životu već godinama je: 'Ako netko kaže ne, razgovarate s pogrešnom osobom.'

Kao momager, Kris svake godine sjedne sa svojom djecom i razgovara o njihovim ciljevima za ovu godinu. Što je ono što žele postići i kako im ona može pomoći da dođu tamo? 'Ideje i snove svoje djece, shvaćam vrlo ozbiljno' - rekla je Kris 2017. za Lenny Letter. Njezini kontakti, instinkt i strast omogućili su ostvarenje snova njezine djece, carstvo koje je omogućilo Kim da zaradi 14 milijuna dolara u prvih par sati s KKW Beauty.

Nakon 22. godine u braku, Kris se u prosincu 2013. rastala od Brucea, koji je 2015. postao Caitlyn Jenner. Iako je na početku željela se vratiti prezimenu Kardashian, zbog svojih najmlađih kćeri, uspješne manekenke Kendall (25) i donedavno Forbesove najmlađe milijarderke Kylie (23), ostala je Jenner. Od razvoda momager je u vezi s 25 godina mlađim biznismenom Coreyjem Gambleom (41). On je talent menadžer Justinu Bieberu.

'On je dobar dečko i meni sjajna podrška. Voli moju djecu i moju mamu' - izjavila je Kris za WSJ Magazin prije nekoliko dana.

Uz sve što je napravila od 20 sezona showa i 11 drugih serija, kako stoje stvari, kraj E! emisije ne bi trebao utjecati na Jennerovu financijsku situaciju, jer Kardashian-Jenner su upravo potpisali misteriozni višegodišnji ugovor s Huluom.

I iako neće biti prva u obitelji koja je lansirala istoimenu liniju za njegu kože, njezin najnoviji projekt zasigurno se izdvaja od ostalih. Potaknuta epidemijom udružila se s Chrissy Teigen (35) u tvrtki Safely, koja se bavi linijom organskih proizvoda za čišćenje, poput sapuna za ruke. Cijena proizvoda je u rasponu od 5 do 60 američkih dolara.

- Puno ljudi imaju sjajne ideje i snove i što već... ali ako niste spremni jako, jako raditi za ono što želite, to se nikada neće dogoditi – izjavila je Kris 2015. u intervju za New York Times.