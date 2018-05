Mama Marica: 'Ova ne može na balkon, susjedi bi se zgražali'

Dok su Igor i Višnja bili na spoju, za to vrijeme ostale djevojke morale su se same zabaviti, pa su odlučile igrati badminton, a sve to pod budnim okom nadgledali su mama i tata Bjelošević.

- Što misliš, hoće li biti tu neka snaha za našeg Igora - priupitala je mama Marica svog supruga koji nije pokazao pretjerani entuzijazam. Jedna od natjecateljica, Josipa, odlučila se obući u skladu s igrom, no njezina odjevna kombinacija, nije se svidjela mami Marici.

Foto: Nova TV

- Josipa, nemoj se baš tak sagibati baš jako! Malo ipak pripazi - doviknula joj je Marica s balkona. Dodala je kako se obukla sportski, ali se ne zna 'sportski ponašati'.

- U takvoj suknjici za tenis, tenisačice imaju drugačije gaćice - zaključila je, a tata Drago je na to samo dodao: 'Njoj je to normalno kao što ja odem na gemišt kod susjeda'.

Izgleda kako se Marici natjecateljice nisu 'uvukle pod kožu', a djevojke će se morati puno više potruditi kako bi zadobile mamino povjerenje. Kako bi to postigle, osim pristojnog oblačenja i ponašanja, djevojke će morati pokazati još neke vještine drage majci.

Foto: Nova TV

- Sve si razmišljam kome ću dati da nešto uradi, danas-sutra da dođu, što će, jedna se boji visine, jednoj je muka, ova nije primjerena, ne može na balkon, pa susjedi bi se zgražali - objašnjavala je Marica suprugu, na što je on slegnuo ramenima, a kasnije zaključio: 'Kada bi bilo po njoj da bira, onda bi trebala pola Zagreba pretresti da bi pronašla snahu'.