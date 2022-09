Mama Sanja se ozbiljno primila planiranja svadbe, a Antonio je poslao kući favoritkinju Vahdelu

Pripreme za vjenčanja u showu 'Ženim sina?' odvijaju se punom parom, a mama Sanja predano se posvetila zadatku da sinu Sebastianu organizira najbolju svadbu. Iako je Sanja stvari već uzela u svoje ruke, iz znatiželje je htjela čuti i sinovo mišljenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

No, čini se da Sebastian i njegova buduća žena neće imati puno prostora za svoje želje jer je mama Sanja sve već isplanirala do najmanjih detalja. „Ja bi stvarno voljela da tvoja mlada ima jednu dugu haljinu do poda i da to bude haljina sirena – puna čipke, da ima renesansni veo koji se vuče u šlepu za njom. Kasnije je svima žao tko to nema, to znam iz osobnog iskustva“, rekla je mama Sanja koja za svog sina priželjkuje samo najbolje.

Sebastian pak nije bio izrazito oduševljen maminim idejama, pa je tako zaključio: „Mladenka po tome neće birati ništa, birat ćeš ti za nju sve. Ne razmišljam toliko o tome hoće li imati bijelu vjenčanicu, crnu, crvenu ili žutu. Totalno mi je svejedno“.

Mami Sanji od Sebastianovih je riječi pao mrak na oči jer joj je nezamislivo da je Sebastianu svejedno koje će boje biti vjenčanica. „Vjenčanice su bijele, nema crne, žute i crvene. To kojekakvi frikovi imaju takve. Morat ću Sebastiana prizemljiti, te sulude ideje o vjenčanicama – žuta, crvena i crna – to apsolutno ne dolazi u obzir “.

Sebastian, ne znajući što ga je snašlo, zaprijetio je mami da će u cijelu priču uvući tešku artiljeriju, pritom misleći na tatu Daniela Popovića. „Zvat ću tatu jer onda će on doći i uništiti ti kompletan koncept“, zaprijetio je Sebastian, a odlučna je Sanja na to odgovorila: „Neće on meni ništa uništiti jer ja sam dobila zadatak. Zadatak se izvršiti mora i želim u tom zadatku biti najbolja od svih“.

Dok su jedni planirali buduće svadbe, drugi su odlučivali koga poslati kući. Antonio, koji se dosad povezao sa svim kandidatkinjama, teška srca morao je donijeti odluku za koju kandidatkinju natjecanje završava. Antonio je kući odlučio poslati Vahdelu, njegovu favoritkinju, koja je u posljednje vrijeme bila odsutna, pa su razgovorom došli do zajedničkog zaključka da je najpametnije da ona napusti show.



