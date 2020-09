Mandarina: 'Bolje je plakati u Lamborghiniju nego na biciklu'

Kristina je podijelila video koji je objavio Instagram profil koji promovira 'bogatu djecu s Balkana'. Video prikazuje vožnju u Lamborghiniju po Beogradu, a Kristina nije otkrila tko je na snimci...

<p>Zagrepčanka <strong>Kristina Penava </strong>(22), koju je štand s mandarinama lansirao u zvijezde, sve češće objavljuje skupocjene krpice i modne dodatke na društvenim mrežama - od skupocjenog Rolex sata do Christian Dior torbi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kristina Mandarina u novom ruhu</strong></p><p>Iako je prije govorila kako radi pošten posao i nema novca za originalne i raskošne stvari, Kristina Mandarina se nerijetko po društvenim mrežama 'hvali' luksuznim putovanjima, pićima, odjećom...</p><p>Sada je podijelila video koji je objavio Instagram profil koji promovira 'bogatu djecu s Balkana'. Video prikazuje vožnju u Lamborghiniju po Beogradu.</p><p>- Novac možda ne može kupiti sreću, ali bolje je plakati u Lamborghiniju nego na biciklu - piše u opisu videa.</p><p>U pozadini snimke čuju se stihovi 'da skupe stvari nosim na to mogu da se naviknem', koju pjeva beogradski pjevač <strong>Klinac</strong> (19). </p><p>Kristina nije otkrila je li na snimci ona ili je podijelila tuđi video, ali profil 'Rich Kids of Balkan' u opisu snimke označili su youtubera <strong>Bogdana Ilića </strong>(24), poznatog pod imenom Baka Prase. On, inače, vozi Lamborghinija i time se redovito hvali po društvenim mrežama. </p>