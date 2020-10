Mandarina napustila show: U 'Farmi' su me naučili puno toga

<p>U dvoboju kategorije znanja i vještine u kojemu su duelisti <strong>Kristina Mandarina</strong> i <strong>Tomislav </strong>trebali osam balona napunjenih vodom prenijeti na stupove kroz labirint te ih na kraju probušiti s pikado strelicama, uspješniji je bio Tomislav te je tako Kristina kao gubitnica napustila show.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Došli novi kandidati u 'Farmu'</strong></p><p>- Smatram da je Tomislav zasluženo pobijedio, čestitam mu na tome i zahvalna sam svim ovim ljudima koji su me podržavali - izjavila je Kristina Mandarina te na odlasku poručila farmerima: 'Drago mi je da sam ovo vrijeme provela s vama, naučili ste me puno toga, svima sam vam jako zahvalna i vi ste za mene najveća pobjeda!'</p><p>Po odlasku, Kristina je još dodala kako će njezin odabir gazde iznenaditi sve farmere, a tko će to biti, tek ćemo doznati.</p><p>Prije održanog dvoboja farmere je posjetio mentor Jure sa zapovjednikom VD Pakoštane ne bi li im iznijeli jesu li prošli zadatak ili ne. Podsjetimo, ovotjedni zadatak odnosio se na usvajanje vatrogasnih vježbi te su imali simulaciju požara kako bi se njihova znanja i vještine testirali.</p><p>- S naše stručne strane ovako je to izgledalo: nekoordinacija, oprema je bila na sve strane samo ne tamo gdje je trebala biti. Druga stvar, strojar, Prince, usisnu cijev si gurnuo u jezero, ali je sitka ostala van vode, znači gasimo s vodom, ne sa zrakom. Treća stvar je da vam je trebalo 10 minuta do prvog mlaza, vodni i navalni su se spetljali. Zatim dolaskom naprtnjača, prije ste išli s naprtnjačom, nego li je krenuo prvi mlaz. Veliki promašaj je nedostatak zaštitne kacige na jednoj farmerici - objasnio je zapovjednik što nije valjalo, a mentor Jure je ustvrdio kako zadatak nisu prošli.</p><p>Nisam zadovoljan. Kada se nešto loše desi, popravka nema. Niste prošli, žao mi je - kazao je farmerima. No, obzirom na to da nisu prošli zadatak te samim time nema ni vranca za idući tjedan, za trud i zalaganje mentor Jure odlučio je nagraditi Doru i Josipa te im dao svakome po 200 vranaca.</p><p>Nakon što je mentor otišao, pokunjeni farmeri vratili su se na farmu, a Dora je istaknula kako ju je najviše pogodilo to što nitko od farmera njoj i Josipu nije čestitao na dobro obavljenom poslu.</p><p>- Kad smo vježbali bilo je prigovora od nekih da smo to preozbiljno shvatili, kud se žurim, a ja sam to shvatila onako kako je trebalo shvatiti - kazala je Dora, a Maja je istaknula kako ovaj čin u kojemu su nagrađeni samo dvoje farmera, unosi razdor među ostatkom.</p><p>- Ne znam koliko je zahvalno za ostatak ekipe da samo te osobe budu novčano nagrađene - zaključila je. Što farmere očekuje u idućem tjednu, tko će biti gazda te kako će se snaći s manjkom novaca, ne propustite doznati!</p>