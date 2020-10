Mandarina odabrala gazdaricu, Josip se boji: 'Trn sam joj u oku'

Nakon što je farma dobila novu gazdaricu, na imanje su stigli mentor Jure i Frano koji su im objasnili da ih ovoga tjedna čeka tjedni zadatak ujedinjen s borbom imuniteta. Farmeri će biti podijeljeni u dva tima

<p>Baš kako je i obećala - <strong>Krstina Mandarina </strong>iznenadila je farmere svojim odabirom pa će tako ulogu gazdarice u narednom tjednu obnašati <strong>Andrijana</strong>.</p><p>- Drago mi je da me Kike odabrala, to mi je jako velika čast - kazala je Andrijana, no kako kaže, kada je malo razmislila, shvatila je da i nije gazdarica u najpovoljnijem tjednu obzirom da su pali tjedni zadatak i nisu zaradili novce.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kristina Mandarina u 'Farmi'</strong></p><p>- Možda se neće svi slagati s mojim odlukama, ali ja to moram provesti. Poslušat ću sve sugestije farmera, ali moja će biti zadnja -odlučna je.</p><p>Dok je većina farmera bila sretna radi nje, <strong>Josip </strong>nije mogao sakriti svoje nezadovoljstvo, obzirom da je očekivao kako će on postati novi gazda.</p><p>- Iznenađen sam jer Kristina je dosta pričala o svim kandidatima, čak sam mislio da joj se Andrijana ne sviđa - kazao je te zaključio:</p><p>- Eto, Kristina je puna iznenađenja!</p><p>Nakon što je farma dobila novu gazdaricu, na imanje su stigli mentor <strong>Jure</strong> i <strong>Frano</strong> koji su im objasnili da ih ovoga tjedna čeka tjedni zadatak ujedinjen s borbom imuniteta. Naime, farmeri su se podijelili u dva tima, jedan na čelu sa <strong>Sašom</strong>, a drugi s Josipom te ih očekuje borba u branju grožđa. Onaj tim koji pobijedi, odnosno ubere više grožđa, bit će nagrađen tako što će svome vođi osigurati imunitet, a tim koji izgubi, kazao je Frano, također će dobiti nagradu, no to će tek kasnije doznati o čemu se radi.</p><p>Kako je na farmi pala kiša, borba je odgođena, no farmeri su već razvili strategije.</p><p>- Odradit ćemo zadatak vrhunski i najbolje kao i uvijek. Pobijedit će moj tim i Josip će imati imunitet jer će inače izgoriti, on jedva čeka da poberemo svo grožđe - kazala je Maja koja je u Josipovom timu, a on je kaže, odabrao pobjednički tim:</p><p>- Odabrao sam dobre kandidate, brze, spretne, atletičare!</p><p>No, ova borba za Josipa ima poseban značaj, jer kako tvrdi, nova gazdarica ima ga na piku.</p><p>- Imam taj neki osjećaj da sam ja Andrijani trn u oku, evo sad su nastale tenzije - otkrio je Josip te dodao:</p><p>- Nadam se da neće svoje frustracije prema meni iskazivati u ovom zadatku, ali u slučaju da bude, ja sam zato odabrao ljude koji će brže raditi i trčati kako bi odradili zadatak!</p>