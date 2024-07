Manekenka (22) tvrdi da ju je Kanye (47) zvao na druženje: 'Nije prihvatljivo kad si u braku'

Influencerica Mikaela Lafuente (22) optužila je Kanyea Westa (47) za slanje neprimjerenih poruka na Instagramu, piše Daily Mail. Tvrdi da ju je zvao na druženje i da zajedno slušaju njegov novi album. Influencerica je osudila reperovo ponašanje jer joj se javljao unatoč tomu što je u braku s Biancom Censori. Inače, Mikaela je u vezi s TikTokerom Bryceom Hallom, a istaknula je da je Kanye puno stariji od nje.

Kako piše strani medij, Mikaela tvrdi da joj je njegovo javljanje bilo čudno s obzirom da nikada nisu uživo razgovarali. U početku je pomislila kako se radi o lažnom profilu.

- Bilo je smiješno. Bryce i ja bili smo u Vegasu, pregledavala sam svoje Instagram DM-ove i vidjeli smo tu poruku. Isprva nisam vjerovala i mislila sam da je to lažni račun, ali nije bio - ispričala je.

Kanye je Mikaeli poruke poslao, kaže, u ožujku, a tvrdi da je odbila njegov poziv.

- Mislim da nije prihvatljivo slati poruke drugim ženama kad si oženjen. To nije prihvatljivo i to je nešto iza čega ću uvijek stajati. Odrasla sam u obitelji gdje su svi sa svojim partnerima zauvijek i to je ono što želim za sebe - rekla je.

Za influencericu varanje je neprihvatljivo, a kaže, nakon što ga je odbila, reper je izbrisao sve poruke s Instagrama koje joj je poslao.