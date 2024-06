Ruski mediji tvrde: Reper Kanye West stigao je u Moskvu

Američki reper Kanye West (47), često predmet rasprava u SAD-u, nalazi se u privatnom posjetu Moskvi, objavili su u nedjelju ruski mediji. Zapadni glazbenici većinom izbjegavaju Rusiju od kada je ta zemlja izvršila invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. i zbog čega se našla pod udarom sveobuhvatnih sankcija Zapada.

- Kanye West je u Moskvi. To je sjajna vijest, nalazi se u srcu prijestolnice - objavila je producentica Jana Rudkovskaja, a prenosi TASS.

Rudkovskaja je supruga jednog od najvećih umjetničkih klizača u povijesti tog sporta, osvajača europskih, svjetskih i olimpijskih medalja Jevgenija Plušenka. Ksenia Sobčak, bivša kandidatkinja na predsjedničkim izborima, je na Telegramu objavila video koji, kako navodi, prikazuje slavnog repera na krovu poznatog trgovačkog centra GOUM, kako promatra Crveni trg.

FILE PHOTO: Rapper Kanye West gestures to the crowd as he holds his first rally in support of his presidential bid in North Charleston | Foto: RANDALL HILL/REUTERS

Sobčak tvrdi da je Kanye stigao u Moskvu na proslavu 40. rođendana svog prijatelja Goše Rubčinskija, poznatog modnog kreatora, fotografa i osnivača istoimenog brenda koji je stekao svjetsku slavu svojim kreativnim ostvarenjima za koje inspiraciju pronalazi u padu Željezne zavjese te ruske mladenačke, ulične kulture.

Kanye West je poznat i zbog svojih izjava u kojima je izražavao divljenje prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, a proziva ga se i da je hvalio Adolfa Hitlera.