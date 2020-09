Manekenka i glazbenik brane svoju vezu: 'Veličina nije bitna'

Naišli su na osudu dijela javnosti jer neki smatraju kako su njih dvoje u vezi isključivo zbog komercijalnih razloga. Ipak, 'afrička Kim Kardashian', kako su prozvali manekenku, ne mari za komentare

<p>Da ljubav ne poznaje granice, pokazuju plus size manekenka<strong> </strong>iz Obale Bjelokosti, <strong>Eudoxie Yao</strong>, i njezin dečko, gvinejski glazbenik <strong>Grand P</strong>.<strong> </strong>On ima rijedak genetski poremećaj progeriju koji je utjecao na njegovu visinu, javlja <a href="https://www.thesun.co.uk/news/12564840/were-viciously-trolled-relationship-dont-care-size-doesnt-matter/">The Sun</a>.</p><p>Golupčići su naišli na osudu dijela javnosti jer neki smatraju kako su njih dvoje u vezi isključivo zbog komercijalnih razloga. Ipak, 'afrička Kim Kardashian', kako su prozvali manekenku, baš kao i njezin partner, ne mari za komentare.</p><p>- Zlobno nas trolaju zbog naše veze, ali nije nas briga jer smo dokazali da veličina nije bitna - poručili su.</p><p>Eudoxie tvrdi i da ima najveću stražnjicu u cijeloj Africi, a njezin izgled priuštio joj je iznimnu popularnost. Osim toga, ona redovito gostuje u afričkim emisijama.</p><p>Na Instagramu, gdje je prati gotovo milijun fanova, nerijetko objavljuje fotografije sa svojim odabranikom.</p><p>- Sretni smo zajedno i to je najvažnije. Hvala svima na potpori. Fizičko nije bitno u vezi - napisala je nedavno.</p><p>Manekenka ne skriva ni da je ljubomorna.</p><p>- Moj zaručniče Grand P, uvijek tvrdiš da me želiš za ženu. No ti si taj koji fanove ljubi u usta. Ovim tempom moji roditelji mogli bi odbiti brak. Saberi se jer znam da me voliš - poručila je.</p><p>Unatoč brojnim 'hejterima', njih dvoje su 'skupili' i hrpu obožavatelja koji smatraju da su predivan par.</p>