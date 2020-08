Thor proslavio godišnjicu braka: Kako to da ženu već nisi strgao?

Vezu su započeli 2017., a ljudima ih je uvijek bilo smiješno vidjeti ih zajedno zbog razlike u visini. Thor je visok 206 centimetara, a Kelsey mu sa 157 centimetara visine 'nije ni do ramena'

<p><strong>The Mountain</strong> iz 'Igre prijestolja', <strong>Thor Björnsson</strong> (31), i njegova supruga, terapeutkinja <strong>Kelsey Henson</strong> (30), slave godišnjicu braka.</p><p>Tim povodom legendarni glumac je s fanovima na društvenim mrežama podijelio fotografije s vjenčanja.</p><p>- Prije dvije godine rekla si mi 'uzimam' i učinila me najsretnijim čovjekom koji postoji. Ljubavi moja, svaki dan te volim sve više. Riječi ne mogu opisati koliko si radosti i sreće donijela u moj život. Sretna godišnjica mojoj prekrasnoj ženi - napisao je u opis objave.</p><p>Brojni pratitelji su im čestitali, a jedan od njih im je napisao: 'Kako to da ženu već nisi strgao?'.</p><p>Inače, par čeka dijete, a ranije su na društvenim mrežama otkrili kako će dobiti dječaka.</p><p>Vezu su započeli 2017., a ljudima ih je uvijek bilo smiješno vidjeti zajedno zbog razlike u visini.</p><p>Komentirali su često da mu djevojka izgleda kao kći i pitali su se kako se oni ljube. Thor je visok 206 centimetara, a Kelsey mu sa 157 centimetara visine 'nije ni do ramena'. </p><p>Thora inače najviše ljuti ako su komentari upućeni njegovoj djevojci, članovima obitelji i prijateljima, ali onda ima i jedinstven način rješavanja problema. </p><p>- To su samo 'internet ratnici'. Ne prihvaćam uvrede, takve ljude jednostavno zablokiram na društvenim mrežama - rekao je Thor.</p><p>Dodaje kako mu nitko nikad nije prijetio u stvarnom životu, samo preko društvenih mreža jer se tada ohrabre i misle da ga mogu poniziti. </p>