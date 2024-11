Manekenka optužila Kanyea za seksualno nasilje: 'Davio me'

Kanye West (47) suočava se s novim optužbama. Manekenka iz showa 'America's Next Top Model', Jenn An, tužila je repera za seksualno nasilje koje se navodno dogodilo tijekom snimanja spota za pjesmu 'In For the Kill', koju je snimio sa sastavom La Roux, 2010. godine, piše People. Osim repera, tužila je Universal Music Group, a u tužbi je iznijela detalje incidenta.

Prema pisanju stranih medija, sve se dogodilo u hotelu Chelsea u New Yorku. West je navodno glumicama u spotu naredio da se poredaju u hodniku, da bi prstom pokazao na Jenn An i rekao da mu 'daju ovu Azijatkinju'.

Zatim joj je, piše People, naredio da sjedne na stolac, a zatim ju je, tvrdi, West tijekom snimanja gušio do te mjere da je izgubila svijest.

- Ovo je umjetnost. Ovo je je*ena umjetnost. Ja sam kao Picasso - navodno je vikao.

Foto: Ron Sachs

Jenn tvrdi nadalje da joj je gurnuo nekoliko prstiju u grlo, 'neprestano ih pomicao unutra i van' te ju je 'davio kako bi oponašao oralni seks'. Opisala je to kao 'pornografsko davljenje' i 'BDSM fetiši'. ,

Navodno ju je gušio jednom rukom ispred kamere.

- Drugu je ruku stavio oko njezinog vrata i krenuo ju gušiti s obje ruke - stoji u tužbi. Manekenka se od manjka zraka nakratko onesvijestila, a lice joj je nakon svega bilo prekriveno slinom.

U završnom videu pjesme nema ni Westa ni An, a manekenka tvrdi kako su 'ljudi visokog profila' pokušali 'zataškati' ovaj incident.