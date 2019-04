Manekenka skočila u more da spasi svoje pse pa se utopila

Ainda nem acredito que vivenciei este dia tão mágico e incrível, às vezes acho que vou despertar de um sonho , foi tudo tão perfeito... um cenário paradisíaco, o amor da minha vida , nossas famílias e amigos mais queridos !! Apesar da previsão do tempo ser chuva, fez o dia mais lindo que já vi ❤️!! Só consigo pensar “como somos abençoados “ !! Tivemos uma equipe maravilhosa trabalhando e tornando nosso sonho realidade , sem palavras para agradecer todos vcs, já fazem parte de nossa história e lembraremos para sempre de vcs !! Cerimonialista @mamaomenaeventos , assessoria São Paulo @mdassessoriacom , decoração @walmybecho , estrutura @toldosvaranda , móveis @livingeventos , buffet @wgourmet @picui , bar @_wbar_ @itynerantys , doces @lanabandeira , fogos @guaray.pirotecnia , local @capeladosmilagres !! Ele veste @ricardoalmeidaoficial e eu @casamarelanoivas @yolancris , joias @lachicadeoro , cabeça @graciellastarling #casamentocabittenejorge

