Manekenka u problemu: 'Salon je propao, duguju nam plaće!'

Više ne znam kome da se obratim. Sestre Šalinović duguju novac nama bivšim radnicama, a čak ni prostor nisu plaćale. Zvala sam i njihove roditelje, no neuspješno, kaže nam Dijana Orešić.

Bivša frizerka u salonu “Fen bar” radila je od ožujka 2017., a prošli je ponedjeljak dala otkaz. Riječ je o salonu koji je prije tri godine otvorila manekenka Kristina Šalinović (29) sa sestrom Andreom (35). Posao im je, kaže, išao sjajno, sve do ljeta prošle godine, kad je Kristina dobila poslovnu ponudu i otišla živjeti u Milano, a svu brigu o salonu i tvrtki “Pram studio” preuzela je sestra Andrea. Međutim, nakon što je istu tvrtku zatvorila, otvorila je novu pod nazivom “Frnja d.o.o.” Međutim, posao više nije išao dobro.

Foto: Denis Lončar/privatni album

- Početkom travnja dobila sam dopis od banke. Rečeno mi je da moram podmiriti dopušteni minus koji je drastično smanjen, a razlog tome je činjenica da je Andrea meni uplaćivala plaću kao fizička osoba, a ne kao pravna osoba, što je prekršaj - tvrdi Dijana, i dodaje da joj staž nije plaćen od rujna prošle godine. No Andrea Šalinović ima drugačiju verziju priče.

- Dok sam bila na putu, radnice su iskoristile priliku i uzele više od dva tjedna dnevnica, opremu iz salona i službeni mobitel. Vrhunac svega je što su nazvale nekolicinu klijenata salona i obavijestile ih da se salon zatvara. Nisam im ni htjela zvati policiju. Rekla sam im da im sve opraštam i da želim krenuti dalje sa životom. S obzirom na to da nisam zvala policiju, očekivala sam da će biti fer i poštene te da će to shvatiti kao znak moje dobre volje - izjavila je Andrea.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Dala sam otkaz nekoliko dana nakon Dijane. Nije mi se svidio rad u salonu. Sad želim nastaviti život i naći novi posao, no to ne mogu jer mi Andrea ne želi vratiti poreznu karticu koja uključuje mirovinsko i zdravstveno osiguranje te se bez toga ne mogu prijaviti na burzu, kaže nam druga radnica Monika Bašić.

- Koji je moj interes da im ja to ne vratim? Što ih dulje držim prijavljene, teče im staž te sam dužna i državi i njima, a to mi nije u cilju. To su sve neargumentirane tvrdnje koje se sad već graniče s uznemiravanjem. Počinjeno je kazneno djelo koje sam ja odlučila ne prijaviti policiji u dobroj volji - rekla je Andrea, koja tvrdi kako je radnicima isplatila sve što im zakonski pripada. Dijana i Monika ipak nisu jedine koje su, navodno, zakinute od strane sestara Šalinović.

Foto: Gil-Gonzalez Alain/ABACA/PIXSELL

- Najmodavcu salona sestre Šalinović također duguju, režije nisu plaćene, a dizajnericama interijera također nisu platile. Zadnji mjesec nisam dobila plaću. Majka sam troje djece i one to dobro znaju. Samo tražim dokumente kako bih mogla krenuti dalje - objašnjava Dijana. Djevojke, navodno, novac duguju i izvođaču radova. Sebe nije zaštitio jer ne postoji pisani trag da je tamo obavljao radove. No dokaze, tvrde, imaju dizajnerice interijera Marita Bonačić i Negra Nigoević, koje su protiv Andreje podigle privatnu tužbu u veljači ove godine.

Foto: Privatni album

- Dogovorile smo posao koji se ticao brendiranja salona i njihova projekta. Posao je odrađen, račun je ispostavljen, no novac na račun nije uplaćen. Honorar je bio 18 tisuća kuna - objašnjava Marita, koja je u trenutku radova bila u visokom stupnju trudnoće.

- To nije istina. Primile su pismo od naše odvjetnice. Svi troškovnici koji su predani uredno su plaćeni sa svim potvrdama - izjavila nam je Andrea.Inače, po zanimanju je stručnjakinja za odnose s javnošću te je ranije htjela zatvoriti salon jer se u tom poslu nije pronašla.

- Neki dan sam se vidjela s najmodavcem, rastali smo se u prijateljskim odnosima, vidjeli i dogovorili izlazak iz prostora. Ostao je dio nerješivih režija, no to ću već riješiti u dogovoru s njim - kaže Andrea. Potvrdio je to i vlasnik prostora.

- Ostao je dio neplaćenih komunalija, no vjerujem kako će mi to sve biti vraćeno kao i do sada - govori Ječurković.

Foto: Privatni album

Kontaktirali smo i sestru Kristinu, koja je vidjela naš upit, no nije htjela komentirati situaciju. Osim što je salon zatvoren, ugašene su i njihove službene Facebook i Instagram stranice, a poslovni prostor na adresi Varšavska 7 sad se nalazi na stranici s oglasima po cijeni od 7429 kuna na mjesec.

U frizerski salon “Fen Bar” dolazile su i brojne poznate osobe, poput glumica Senke Bulić (55), Nives Celzijus (37), Judite Franković (37) i Kristine Krepele (39), televizijske voditeljice Antonije Blaće (39), plus size modela Lucije Lugomer (24)...