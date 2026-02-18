Obavijesti

Show

Komentari 0
POSLUŠAJTE PJESMU

Mangroove predstavio 'Zli dusi' s albuma 'Komad neba': Broji najviše nominacija za Porin!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Mangroove predstavio 'Zli dusi' s albuma 'Komad neba': Broji najviše nominacija za Porin!
4
Foto: Goran Berovic

“Zli dusi” je pjesma koja na suptilan, ali snažan način sažima sve ono što ''Komad neba'' čini posebnim, emotivnu preciznost, sofisticiranu produkciju i prepoznatljivu interpretaciju

Admiral

Mangroove predstavlja novi singl “Zli dusi”, pjesmu s aktualnog albuma “Komad neba”, izdanja koje je ovih dana zasjalo s najviše nominacija za nagradu Porin u kategoriji pop glazbe i time potvrdilo ono što publika već dugo zna, Mangroove pripada samom vrhu domaće scene.

Album ''Komad neba'' nominiran je za Najbolji album pop glazbe, Najbolju izvedbu grupe s vokalom, Pjesmu godine, Najbolju vokalnu suradnju, Najbolje likovno oblikovanje te Najbolju instrumentalnu izvedbu, impresivan niz priznanja koji svjedoči o širini, kvaliteti i autorskoj zrelosti benda. Riječ je o albumu koji je istovremeno nagradila struka, ali i publika koja ih je došla čuti i vidjeti na njihovom koncertu u Boogaloou, njihovom dosad najvećem samostalnom nastupu, održanom prošle godine.

Foto: VANJA_VUCINIC

“Zli dusi” je pjesma koja na suptilan, ali snažan način sažima sve ono što ''Komad neba'' čini posebnim, emotivnu preciznost, sofisticiranu produkciju i prepoznatljivu interpretaciju koju Mangroove kroz vokal Željke Veverec već godinama izdvaja od očekivanog i uobičajenog. To je još jedan dokaz da bend kontinuirano pomiče vlastite granice, ostajući vjeran svom autentičnom glazbenom potpisu.

Singl ''Zli dusi'' prati spot koji je ovoga puta sjajno napravila Marina Uzelac. Ovaj singl tražio je otvaranje nekog novog Svemira i nekih potpuno novih vizualnih prostora i tu je grupa Mangroove vidjela priliku za suradnjom sa Marinom koja već iza sebe ima niz uspješnih spotova. Htjeli su da se naglasi atmosfera pjesme i preslika borbe s unutrašnjim stanjima i Marina je to apsolutno uspjela.

Foto: Goran Berovic

- Kada sam se dočepala pjesme znala sam da se moram vratiti eksperimentalnoj formi. Odlučila sam da će mi alatke za rad biti stari grafoskop, voda, ulje i akrilne boje.Prvoj fazi snimanja sam pristupila intuitivno, puštala bih pjesmu da me vodi i isprobavala različite tehnike. U drugoj fazi sam krenula paralelno montirati i snimati sklapajući malo po malo apstraktnu slagalicu. Ideja mi je bila napraviti nešto što je istovremeno povezano u cjelinu koja je meni smislena ali koja bi funkcionirala potpuno asocijativno. Drugim riječima, željela sam da pojačam utisak pjesme i napravim kadrove u kojima bi svako video drugu sliku. Nešto kao kada smo kao klinci dosađujući se ljeti u bakinoj kući gledali u stare pločice po zidovima tražeći oblike - rekla je Marina.

Foto: Goran Berovic

A upravo od danas dijeli nas točno mjesec dana do njihovog akustičnog koncerta najavljenog za 18. ali i 19. ožujka u klubu Kontesa. Ovi posebni nastupi donijet će publici priliku da pjesme s albuma, uključujući i “Zli dusi”, doživi u ogoljenom, neposrednom izdanju, onako kako nastaju, iz srca benda i bez zadrške.

POSLUŠAJTE PJESMU 'ZLI DUSI' 

Ulaznice su dostupne preko sustava https://www.ulaznice.hr/web/events

Mangroove već godinama strpljivo i dosljedno gradi svoj put, a s albumom ''Komad neba'' i aktualnim Porin nominacijama čini se da je taj put konačno doveo bend tamo gdje oduvijek pripada, u sam vrh domaće glazbene scene.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Steffani iz Big Brothera? Vodila je ljubav s Ervinom koji danas ima 170 kila
KONTROVERZNA SPLIĆANKA

FOTO Sjećate li se Steffani iz Big Brothera? Vodila je ljubav s Ervinom koji danas ima 170 kila

Steffani Banić jedna je od najupečatljivijih stanarki sedme sezone reality showa Big Brother. Ljubovala je s Ervinom Mujakovićem, a sebe je opisala kao 'vampiricu'
ŠOK FOTKA Sjećate se Ervina iz Big Brothera? Evo kako danas izgleda. Nabio je čak 170 kila!
NEVJEROJATNO

ŠOK FOTKA Sjećate se Ervina iz Big Brothera? Evo kako danas izgleda. Nabio je čak 170 kila!

Prošlo je desetljeće od regionalnog ‘Big Brothera’, a mnogi i dalje pamte Ervina Mujakovića koji je ljubovao sa Steffani i družio se sa sestrama Šegetin
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 18. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026