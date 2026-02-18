Mangroove predstavio 'Zli dusi' s albuma 'Komad neba': Broji najviše nominacija za Porin!

Mangroove predstavlja novi singl “Zli dusi”, pjesmu s aktualnog albuma “Komad neba”, izdanja koje je ovih dana zasjalo s najviše nominacija za nagradu Porin u kategoriji pop glazbe i time potvrdilo ono što publika već dugo zna, Mangroove pripada samom vrhu domaće scene.

Album ''Komad neba'' nominiran je za Najbolji album pop glazbe, Najbolju izvedbu grupe s vokalom, Pjesmu godine, Najbolju vokalnu suradnju, Najbolje likovno oblikovanje te Najbolju instrumentalnu izvedbu, impresivan niz priznanja koji svjedoči o širini, kvaliteti i autorskoj zrelosti benda. Riječ je o albumu koji je istovremeno nagradila struka, ali i publika koja ih je došla čuti i vidjeti na njihovom koncertu u Boogaloou, njihovom dosad najvećem samostalnom nastupu, održanom prošle godine.

Foto: VANJA_VUCINIC

“Zli dusi” je pjesma koja na suptilan, ali snažan način sažima sve ono što ''Komad neba'' čini posebnim, emotivnu preciznost, sofisticiranu produkciju i prepoznatljivu interpretaciju koju Mangroove kroz vokal Željke Veverec već godinama izdvaja od očekivanog i uobičajenog. To je još jedan dokaz da bend kontinuirano pomiče vlastite granice, ostajući vjeran svom autentičnom glazbenom potpisu.

Singl ''Zli dusi'' prati spot koji je ovoga puta sjajno napravila Marina Uzelac. Ovaj singl tražio je otvaranje nekog novog Svemira i nekih potpuno novih vizualnih prostora i tu je grupa Mangroove vidjela priliku za suradnjom sa Marinom koja već iza sebe ima niz uspješnih spotova. Htjeli su da se naglasi atmosfera pjesme i preslika borbe s unutrašnjim stanjima i Marina je to apsolutno uspjela.

Foto: Goran Berovic

- Kada sam se dočepala pjesme znala sam da se moram vratiti eksperimentalnoj formi. Odlučila sam da će mi alatke za rad biti stari grafoskop, voda, ulje i akrilne boje.Prvoj fazi snimanja sam pristupila intuitivno, puštala bih pjesmu da me vodi i isprobavala različite tehnike. U drugoj fazi sam krenula paralelno montirati i snimati sklapajući malo po malo apstraktnu slagalicu. Ideja mi je bila napraviti nešto što je istovremeno povezano u cjelinu koja je meni smislena ali koja bi funkcionirala potpuno asocijativno. Drugim riječima, željela sam da pojačam utisak pjesme i napravim kadrove u kojima bi svako video drugu sliku. Nešto kao kada smo kao klinci dosađujući se ljeti u bakinoj kući gledali u stare pločice po zidovima tražeći oblike - rekla je Marina.

Foto: Goran Berovic

A upravo od danas dijeli nas točno mjesec dana do njihovog akustičnog koncerta najavljenog za 18. ali i 19. ožujka u klubu Kontesa. Ovi posebni nastupi donijet će publici priliku da pjesme s albuma, uključujući i “Zli dusi”, doživi u ogoljenom, neposrednom izdanju, onako kako nastaju, iz srca benda i bez zadrške.

POSLUŠAJTE PJESMU 'ZLI DUSI'

Ulaznice su dostupne preko sustava https://www.ulaznice.hr/web/events

Mangroove već godinama strpljivo i dosljedno gradi svoj put, a s albumom ''Komad neba'' i aktualnim Porin nominacijama čini se da je taj put konačno doveo bend tamo gdje oduvijek pripada, u sam vrh domaće glazbene scene.