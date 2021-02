Nakon što je rokera Marilyna Mansona (52) bivša zaručnica, glumica Evan Rachel Wood (33), javno optužila da ju je godinama zlostavljao, on se pokušao opravdati rekavši kako su to 'iskrivljene stvarnosti'.

No njegovom negiranju optužbi ne ide u prilog intervju iz 2009. u kojem je nakon prekida s Wood izjavio kako joj želi smrskati lubanju, piše Daily Mail.

- Najteže mi je bilo na Božić 2008. jer nisam razgovarao s obitelji. Po zidovima su mi bili ispisani stihovi i zakačene vrećice s kokainom. Bio sam sam i osjećao sam se izdanim i napuštenim. Svoje sam povjerenje poklonio samo jednoj osobi, ali pogriješio sam u izboru te osobe. To je greška koju svi mogu razumjeti. Očajnički sam pokušavao to popraviti. Taj dan sam je nazvao 158 puta, a pritom sam se rezao žiletom po licu i rukama - ispričao je tada, a potom šokirao priznanjem:

- Pjesma 'I Want to Kill You Like They Do In The Movies' govori o mojim fantazijama. Svaki dan maštam o tome da joj smrskam lubanju s čekićem.

Podsjetimo, Wood je rekla kako joj je Manson isprao mozak i izmanipulirao je da mu bude podčinjena.

- Ovdje sam da izložim tog opasnog čovjeka i prozovem sve industrije koje ga podržavaju, prije no što uništi još života. Stojim uz brojne žrtve koje više neće ostati tiho - napisala je među ostalim na Instagramu.

Glumicu je nakon objave podržalo još nekoliko žena, a njih četiri progovorile su o svom iskustvu s Mansonom koji ih je navodno zlostavljao, piše Vanity Fair koji je objavio dijelove svjedočanstava žena.

- Očito su moj život i umjetnost magneti za kontroverze, ali ovi zadnji navodi o meni su užasno iskrivljene stvarnosti. Moji intimni odnosi su uvijek bili u potpunosti odobreni od strane partnerica jer smo htjeli isto. Bez obzira na to kako i zašto drugi sada žele drukčije interpretirati prošlost, ovo što govorim je istina - napisao je Manson na društvenoj mreži.