Rokera Marilyna Mansona (52) je ovih dana nekoliko žena optužilo za zlostavljanje. Njegova bivša zaručnica, glumica Evan Rachel Wood (33), javno je progovorila o tome što joj je sve radio.

- Počeo me 'pripremati' kad sam bila tinejdžerica. Stravično me zlostavljao godinama. Isprao mi je mozak i izmanipulirao me da mu budem podčinjena. Završila sam sa životom u strahu od odmazde, klevete ili ucjene. Ovdje sam da izložim tog opasnog čovjeka i prozovem sve industrije koje ga podržavaju, prije no što uništi još života - rekla je.

Brian Warner, poznatiji kao Marilyn Manson, oglasio se o ovom slučaju nakon što je Evan progovorila, ali i Gabriella, Ashley Walters, Sarah McNeilly te Ashley Lindsay Morgan. Tvrde da su žrtve seksualnog, fizičkog i emocionalnog zlostavljanja.

Manson je istaknuo da u vezama nije maltretirao partnerice i optužio ih da pokušavaju lagati o prošlosti. Zbog toga što se situacija izmaknula kontroli, roker se oglasio i na svom službenom Instagram profilu, na kojem ga prati više od 3,6 milijuna ljudi.

- Očito su moj život i umjetnost magneti za kontroverze, ali ovi zadnji navodi o meni su užasno iskrivljene stvarnosti - istaknuo je pa nastavio:

- Moji intimni odnosi su uvijek bili u potpunosti odobreni od strane partnerica jer smo htjeli isto. Bez obzira na to kako i zašto drugi sada žele drukčije interpretirati prošlost, ovo što govorim je istina.