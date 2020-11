Maradonina bivša plakala pred kamerama: 'Njegova obitelj mi ne da da se oprostim od njega'

<p>Smrt velikog<strong> Diega Maradone</strong> potresla je i njegovu bivšu zaručnicu <strong>Rociju Oliva</strong> (30) s kojom je bio u vezi od 2012. do 2018. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Rocio je gostovala na argentinskoj televiziji te je priznala kako joj Maradonina bivša supruga<strong> Claudia Villafañe</strong> i ostatak obitelji ne dozvoljavaju da se na bdjenju oprosti od njega, javlja <a href="https://www.thesun.co.uk/sport/football/13302632/diego-maradona-wake-rocio-oliva-claudia-villafane-lover-wife/">The Sun</a>. </p><p>- Boli me što me ne puštaju unutra, time su povrijedili i Diega. Ja sam njegova posljednja partnerica, imam jednako pravo da se oprostim od njega kao i ostali. Ne znam zašto mi to rade, ne provociram nikoga - pojadala se te nije mogla suspregnuti suze.</p><p>- Diego je bio moj bivši, želim se oprostiti s njim, moram to učiniti. Želio je da budem tamo do posljednjeg daha. Samo mi znamo kakvu smo vezu i ljubav imali i koliko smo bili zaljubljeni - dodala je.</p><p>Zatim je ispričala po čemu će najviše pamtiti bivšeg zaručnika.</p><p>- Bio je skroman i imao je divovsko srce te je zaista volio život. U srcu su mi lijepe uspomene. Mnogo me volio. I to mi ispunjava dušu - zaključila je.</p>