Marco Cuccurin tvrdi: 'Napala me žena u pekari, a nitko nije reagirao. Nasilje se tolerira ili?'

Pitao sam ženu čeka li red, a ona me samo hladno pogledala i maknula se od mene na skroz drugi kraj pekare. Pet sekundi nakon vraća se na to mjesto pokraj mene i cijelo vrijeme me čudno gleda. Imala je dvije putne torbe na sebi i odjednom se zaletjela na mene s tim torbama da me namjerno lupi i potom je otišla u drugom smjeru, rekao je Marco Cuccurin (22). Marca gledatelji poznaju iz emisija 'Ples sa zvijezdama’ i ‘Zvijezde pjevaju’, a mlađim generacijama je poznat s društvenih mreža na kojima je aktivan.

#stopnasilju ♬ original sound - Marco Cuccurin🥥 @markomarkec3 Zašto s 30 godina žena i dalje ne znam da nešto što nam se ne sviđa samo može izignorirati. Ne, nisam ozlijeđen, ništa me ne boli na tijelu, ali boli duša kad znam da se kao ljudi nekad i dalje ponašamo kao dinosauri. #nasilje

Marco je u statusu na društvenim mrežama objasnio što se dogodio.

- Ne, žena me nije ozlijedila, ali me povrijedila. Emotivno me dugo ništa nije tako poljuljalo i znam da to zvuči smiješno zato što me svi znate kao pozitivnog lika i znate koliko me ništa ne može poljuljati - napisao je.

- No evo ne mogu vjerovati da nitko u pekari nije reagirao, ne mogu vjerovati da je ta žena imala hrabrost tako se ponijeti u javnosti i ne mogu vjerovati da smo sposobni vršiti nasilje nad ljudima koje ne poznajemo i ne znamo njihovu priču. Zar smo došli do toga da se nasilje tolerira u društvu ili? - dodao je.

Napisao je i da će 'možda netko reći opet ovaj Marco dramatizira'.

- Ali dobro razmisli želiš li da se ovako nešto dogodi tvom djetetu...Odgovori si na to pitanje i onda mi se ponovno javite...Dokle god imam moć govora i društvenih mreža neću stati promovirati dobrotu, jednakost i razumijevanje. Dajte ljudi budite sretni, vodite svoj život, budite 100% svoji jer vjerujem da ste stvarno takvi ne bi bili niti nesretni niti nezadovoljni - zaključio je influencer.