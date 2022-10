Marco Cuccurin zaplakao kad je pričao o pokojnoj majci: 'Ona ovo sad gleda negdje drugdje'

Nju bih sigurno sad nazvao i rekao da sam u ovoj emisiji i gledala bi ovo. Zaista je uvijek htjela da se bavim glazbom i siguran sam da ću sudjelovanjem u ovom showu dokazati da to mogu. Mama me možda ne gleda ovako, ali gleda negdje drugdje, rekao je kroz suze influencer Marco Cuccurin u HRT-ovoj emisji 'Kod nas doma'.

Marco je upravo jedan od ovogodišnjih natjecatelja 'Zvijezde pjevaju'. On i Mia Negovetić (20) najmlađi su par u emisiji. U emisiji voditeljica Iva Šulentić spomenula je njegovu pokojnu majku, a suze i emocije mladić nije mogao suzdržati.

- Znam da si ovaj prvi nastup u Zvijezde pjevaju posvetio svojoj majci, koja ti je bila velika podrška i danas si to što jesi zbog nje. Nažalost, majka ti je preminula - rekla je Šulentić.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Sanja Cuccurin, majka Marca Cuccurina preminula je prošle godine u 53. godini života.

Marco je nedavno podijelo s javnosti negativno iskustvo u Zare.

Naime, nisu mu dali da isproba žensku odjeću. Uzeo je nekoliko odjevnih predmeta i odnio ih na drugi kat trgovine kako bi ih isprobao u kabini, međutim, na putu ga je zaustavio zaštitar. Nakon toga, pokušao je ući u ženske kabine, ali tamo je doživio istu situaciju. Zaštitari su ga potom uputili voditeljici.

Foto: Instagram/Mia Negovetić/Marco Cuccurin

- Pitao sam ju gdje mogu probati, na što me ona u čudu i ispod oka pita: 'Aha te ženske stvari? Vi to za sebe je l'?'. Odbrusio sam i rekao: 'Da, želim probati, a očito ne znam gdje.' I na to je samo rekla: 'Dobro idite ovdje u ženske svlačionice' - napisao je na društvenim mrežama.

