Domaći influencer nakon drame u trgovini poznatog brenda: 'Daleko smo mi još od Zapada'

JoomBoosov influencer Marco Cuccurin prošlog je tjedna doživio neugodnu situaciju u jednoj trgovini odjećom kada mu zaštitar i voditeljica trgovine nisu dozvolili da isproba odjeću niti u muškoj niti u ženskoj garderobi. Cijeli taj događaj prepričao je na svojim društvenim mrežama, a o tome još uvijek priča i cijela Hrvatska.

Marco je kasnije na svom TikToku dao i neka dodatna objašnjenja, a prokomentirao je i predrasude s kojima se susreće u svakodnevnom životu, kako je ova situacija utjecala na njega, a iz svega ovoga je izvukao i pouku.

- Moram priznati da mi konkurentski brendovi ove trgovine nisu stvarali neugodnosti, ali mi se preko petsto ljudi javilo sa sličnim iskustvima baš s ovom trgovinom. Ja sam jako povrijeđen jer je toj trgovini interes trebao biti što više prodati, a ne kome će što prodati - ispričao je Marco.

- Razočarao me i njihov seksistički pogled na svijet. Bio sam zbunjen i tužan i jedini trenutak u kojemu sam malo postavio gard je bilo tek na kraju ove situacije nakon što me security prvo potjerao s muškog odjela pa sa ženskog odjela i uputio voditeljici koja me odmjerila od glave do pete. Tada me upitala 'aha, vi bi to za sebe' na što sam joj ja odgovorio 'da, ja bi to za sebe' - dodao je.

U ovoj situaciji možemo povući paralelu s time što je sasvim društveno prihvatljivo da žene noše mušku odjeću, a kada muškarac želi odjenuti neki ženski komad odjeće, tu nastaju problemi. Ali, Marco smatra da će se taj stav ipak s vremenom promijeniti.

- Svakako mislim da živimo u društvu gdje je prihvatljivije da žene nose mušku odjeću nego muškarci žensku. No, za mene je stvar – stvar i ona nema spol. Mislim li da će se dogoditi promjena? Da. I ja sam dio te promjene. Mislim da će se puno toga promijeniti, ali će trebati još puno vremena. Daleko smo mi od Zapada i otvorenog mindseta i mnogočega što bi ja volio da dosegnemo. No, na dobrom smo putu - govori.

- Ljudi kod nas su jednostavno zatvorenijeg uma i to ne zato što nema ljudi poput mene. Ima ih puno, ali se boje, skrivaju se. Teško je biti hrabar kod nas jer to sa sobom vuče posljedice. Nekad je to fizički napad, nekad samo na psihološkoj bazi - govori Marco nakon čega se prisjetio svih poruka podrške koje je zaprimio i zbog kojih ima još veću motivaciju biti ono što zapravo jest.

- Moram naglasiti da mi poruke podrške znače više od ičega jer su one dokaz da ja radim dobro. Javile su mi se čak i moje profesorice iz srednje i osnovne škole da mi daju podršku. Tu su bili i moji ravnatelji iz škole, profesori iz glazbe, prijatelji bližnji… Svi su mi se javili s nekim komentarima i porukama podrške, a kada te podržavaju oni koje poznaješ, onda znaš da si na dobrom putu - priča nam Marco.

Nažalost, bilo je i puno negativnih komentara, no Marco im ipak ne želi pridavati toliko značaja i dozvoliti da ga oni pokolebaju.

- Puno ljudi mi je vrijeđalo oca, preminulu majku, mene, moj fizički izgled, moj rad… I da nema ljudi koji me podržavaju, ja ne znam bih li mogao to sve izdržati - prisjeća se.

- Iz ovog svega sam izvukao nešto pozitivno jer, bez obzira na hrpu loših komentara je bilo i puno dobrih koji su se osvrnuli na mene kao čovjeka koji želi donijeti nešto dobro, pozitivno… Sve ružno, kao i uvijek, ostavljam iza sebe i ovo mi je samo pokazatelj da sam na dobrom putu - govori Marco.

- Ja ću nastaviti biti ja i, prije svega dobar čovjek jer je najveći uspjeh koji možeš postići u životu biti dobar i ne suditi knjigu po koricama - poručuje Marco.

