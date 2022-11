Marco iz 'Zvijezde pjevaju': Djed me se odrekao, a sad prati emisiju i kaže mi da je ponosan

Influencer Marco Cuccurin (21) poznat je po svojim videima koje objavljuje na društvenim mrežama, vezanim najčešće uz šminkanje i kuhanje. Marco je nedavno krenuo u novu avanturu te postao natjecatelj emisije 'Zvijezde pjevaju' gdje uz partnericu Miu Negovetić nastavlja oduševljavati svojim pjevačkim talentom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Marco je za Večernji list progovorio o maltretiranju s kojim se suočavao kad je bio mlađi, predrasudama o njemu, ali i problemima u obiteljskim odnosima.

- Dokazao sam da su snovi koje je mali dječak Marco imao ostvarivi i da se ostvaruju. Želim biti inspiracija mladima koji sanjaju, da znaju da je uspjeh moguć, samo je potrebno puno vremena, rada i odricanja. Ništa ne dolazi preko noći, cijeli sam svoj život podredio ovome i da bi došlo do ovoga. Ne razmišljam o tome što drugi koji su mi se rugali misle, jer da sam razmišljao i osvrtao se što je to iza što govore o meni, ne bih vidio ono što me čeka ispred. Loše stvari, emocije i negativne stvari treba ostaviti iza kako bi imao mogućnost ići naprijed i ostvariti uspjeh - rekao je Marco.

Foto: Privatni album

Iako se suočavao s raznim negativnim komentarima i kritikama tijekom svoje karijere, Marca ništa od toga nije pokolebalo i nema u planu odustati od svojih snova.

- Nikada neću odustati od snova da postanem glazbenik. Svi članovi moje obitelji bi voljeli da uspijem kao pjevač, od mog djeda, koji nije razgovarao sa mnom, odrekao me se, a sad me zbog mog pojavljivanja u 'Zvijezde pjevaju' nazvao i rekao da prati, da gleda i da je ponosan. Nema ljepšeg osjećaja od toga da sam svoj djeda učinio ponosnim - rekao je.

Foto: Privatni album

Najčitaniji članci