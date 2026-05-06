Mare izgubila 45 kila u 'Životu na vagi', a danas 'leti' iznad Neretve: Ispunila si veliku želju

Zip line je za mene bila samo želja, a dobila sam još više od toga. Bio je simbol za sve što sam prošla. Let iznad Neretve je bio let iznad mojih strahova i ograničenja, poručila je Marija
Zip line... Što reći? Još jedna od stvari skinuta s liste želja. Dugo sam sanjala o zip line, ali to mi se činilo se kao nedostižno i i nečemu što sam dugo, dugo maštala, napisala je Marija Bartulović.
Zip line... Što reći? Još jedna od stvari skinuta s liste želja. Dugo sam sanjala o zip line, ali to mi se činilo se kao nedostižno i i nečemu što sam dugo, dugo maštala, napisala je Marija Bartulović.
Sa svojih 142 kilograma to je bilo nedostižno, ali zahvaljujući mojoj upornosti i Životu na vagi sam uspjela skinuti kilograme. Uz to što sam izgubila kilograme sam dobila ono najvažnije da mogu, da vrijedim, da zaslužujem, nastavila je.
Zip line je za mene bila samo želja, a dobila sam još više od toga. Bio je simbol za sve što sam prošla. Let iznad Neretve je bio let iznad mojih strahova i ograničenja. Ljudi moji ja sam NAPOKON uspila ostvarit svoj san. Svoju želju. Ponovila bi još ovo tisuću puta, poručila je.
Sudeći prema fotografijama, zaručnik Ivan joj je bio podrška.
Marija Bartulović pobjednica je među nefinalistima u devetoj sezoni popularnog showa "Život na vagi".
Njena je priča ganula gledatelje diljem zemlje. U emisiji je postigla nevjerojatnu fizičku transformaciju. Na početku showa težila je 145 kg, a do kraja emisije izgubila je čak 45 kg. Nedavno je podijelila i radosnu vijesti.
U nastavku galerije pogledajte njen put.
Naime, zaručila se s dečkom Ivanom, i to u Međugorju, ispred crkve svetog Jakova, mjestu koje za Mariju ima dubok duhovni značaj. Fotografijama prstena jasno je poručila da joj je srce ispunjeno, a budućnost nikad blistavija.
Prosidbu nisam očekivala. Ivan je cijeli dan bio čudan pa se izgubio uz izliku da je nešto zaboravio. Bili smo otisli na ručak i do kapelice pomoliti se Bogu. Nakon toga je rekao da me mora nešto pitati, kleknuo i zaprosio me. Bila sam iznenađena, prevladale su me emocije, rekla sam da i rasplakala se, ispričala je za RTL.
Veza između nje i Ivana traje oko godinu dana, a javno su ju potvrdili lani u prosincu.
Da je sreća na njihovoj strani, svjedoči i nedavni događaj kada je Ivan osvojio glavnu nagradu od četiri tisuće eura na božićnoj tomboli u Vrgorcu.
Ja sam pobijedila u 'Životu na vagi', a on na tomboli, rekla je tada.
