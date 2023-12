Mariah Carey čestitala kolegici na uspjehu: Božićni hit Brende Lee iz 1958. oborio je rekord

Legendarna pjevačica Mariah Carey poslala je buket cvijeća kolegici i pjevačici Brendi Lee kako bi joj čestitala na njezinom uspjehu.

Naime, 78-godišnja Lee imala je samo 13 godina kada je 1958. snimila pjesmu 'Rockin' Around The Christmas Tree'. Nakon čak 65 godina, pjesma se ovoga mjeseca popela na prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice čineći ju najstarijim izvođačem koji je ikada bio na prvom mjestu ljestvice.

Lee se pohvalila buketom i porukom koju je dobila od pjevačice na svom Instagram profilu.

- Draga gospođo Brenda, čestitam vam na vašem povijesnom prvom mjestu. Želim vam Sretan Božić. S ljubavlju, Mariah - napisala je 54-godišnja glazbena diva čiji hit 'All I Want For Christmas Is You' također iznova oživljava tijekom ove sezone.

Foto: Instagram

'Rockin' Around The Christmas Tree' je napisao i uglazbio Johnny Marks, kao i 'The Red-Nosed Reindeer' i ' A Holly Jolly Christmas'.

Lee je karijeru započela sa samo 12 godina 1957. godine, a već u 1960-im godinama bila je vrlo uspješna. Do danas je prodala više od 100 milijuna ploča diljem svijeta.

U međuvremenu, nedavno se saznalo da su Carey ponovno tužila dva tekstopisca tvrdeći da je njezin hit iz 1994. kopija njihove istoimene pjesme iz 1989.

Tužitelji Troy Powers i Andy Stone u pravnom podnesku tvrde da njezina i njihova pjesma imaju sličnosti i po tekstu i melodiji, piše TMZ.

Stone je prošle godine sam tužio pjevačicu za 20 milijuna dolara zbog sličnosti pjesama, no kasnije je podnio zahtjev za odbacivanjem tužbe. Sada se udružio s Powersom, a tuže ju također za 20 milijuna dolara.

Foto: Instagram

Carey je u svojim memoarima objasnila da je veći dio pjesme nastao na maloj i jeftinoj Casio klavijaturi, ali da to je bio točno zvuk na koji je ciljala zato što je bio 'bistar, čist i sladak'. kako je napisala u memoarima.

Pjesma se toliko reproducira svake blagdanske sezone da je britanski tjednik The Economist jednom izvijestio da pjevačica od nje zarađuje 2.5 milijuna dolara godišnje.