Mariah Carey najavila je svoj božićni hit pa napravila grešku: 'Prestani, bolno je za slušati...'

Pjevačica Mariah Carey (55) prije 30 godina objavila je pjesmu 'All I Want For Christmas Is You', koja je postala neizbježan dio blagdana. A ovih je dana postala viralna nakon što se društvenim mrežama proširila snimka s jednog od njezinih koncerata, na kojem je izvodila božićni hit.

Kad je trebala zapjevati 'It’s time', odnosno 'Vrijeme je', kojom najavljuje pjesmu, Mariah nije mogla doseći visoku notu te je samo ispustila piskutavi zvuk koji je nasmijao mnoge.

Snimka je prikupila više od 20 milijuna pregleda te izazvala salvu komentara.

'Vrijeme je da završiš', 'Ovo je bilo bolno za slušati', 'Nije još vrijeme' i 'Je li ovo sprdnja?', samo su neki od komentara.

Prema pisanju magazina The Economist iz 2017., Mariah svake godine zbog ovog božićnog hita zarađuje oko 2.5 milijuna dolara, dok New York Post piše da se radi i o tri milijuna.