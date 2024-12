Mariah Carey je zahtjevna za suradnju? Izvor: Ona želi samo zgodne frajere na pozornici...

Pjevačica Mariah Carey (55) nedavno je počela božićnu turneju 'Christmas Time', a najavila je 'najveći blagdanski spektakl dosad' te je istaknula da će to biti 'prvo od mnogih iznenađenja' uoči 30. obljetnice legendarnog hita 'All I Want for Christmas Is You'. Izvor blizak njoj otkrio je da je ove godine bila posebno 'zahtjevna i teška' za suradnju.

- Probe su počele još krajem rujna, jer je željela imati najveću turneju do sada. Među brojnim zahtjevima koje je postavila produkciji bilo je i onaj da njezini plesači moraju biti 'dobri frajeri' - rekao je izvor za Daily Mail.

Foto: RICARDO MORAES/REUTERS

Prema njegovim riječima, svima je dala do znanja da ju ne zanimaju troškovi. Tako je i za probe koje ima prije koncerata, zahtijevala da joj dovedu cijelu ekipu ljudi, koja će se pobrinuti da u svakom trenutku izgleda savršeno.

Njezina turneja uključuje 21 koncert, a još uvijek nije poznato koliko bi Mariah trebala zaraditi od nastupa. Pjevačica je na turneju krenula 6. studenog iz Kalifornije, a posljednji koncert bit će 17. prosinca u Brooklynu.

Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS

Tijekom sat i pol izvodi 26 pjesama, a na pozornici joj se pridružuju i specijalni gosti. Među njima su i njezini blizanci Monroe i Moroccan (13) koje je dobila u braku s Nickom Cannonom.

Carey je prije 30 godina objavila je pjesmu 'All I Want For Christmas Is You', koja je postala neizbježan dio blagdana. Prema pisanju magazina The Economist iz 2017., Mariah svake godine zbog ovog božićnog hita zarađuje oko 2.5 milijuna dolara, dok New York Post piše da se radi i o tri milijuna.

