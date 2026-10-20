Mariah Carey nakon pet godina pobijedila brata na sudu: Ne mora mu platiti 20 mil. dolara

Mariah Carey pobijedila je u petogodišnjem pravnom sporu s bratom Morganom, nakon što je sud u New Yorku odbacio njegove preostale zahtjeve za klevetu. Morgan je tvrdio da ga je sestra oklevetala u svojim memoarima iz 2020. godine, a tražio je odštetu za koju je procijenio da bi mogla premašiti 20 milijuna dolara. Odluku je u ponedjeljak donijela sutkinja Leslie A. Stroth, a o njoj je izvijestio Rolling Stone.

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U knjizi „The Meaning of Mariah Carey” pjevačica je, prema Morganovoj tužbi, prikazala brata kao nasilnu osobu, povezala ga s trgovinom kokainom te napisala da je u djetinjstvu imao probleme u ponašanju. Morgan je tvrdio da je time narušila njegov dotad odličan ugled. Smatrao je i da se pri pisanju oslonila na njihovu pokojnu majku te da joj je komercijalni uspjeh knjige bio važniji od provjere istinitosti iznesenih tvrdnji.

Sud je zaključio da Morgan nije dokazao kako je njegova sestra znala da su sporne tvrdnje neistinite ili da je bezobzirno zanemarila istinu. Prema zakonu savezne države New York koji štiti javno izražavanje od tužbi kojima se nastoji ušutkati kritičare, tužitelj mora dokazati upravo takvu namjeru ili postupanje. Sama činjenica da se odnos između brata i sestre pogoršao nije bila dovoljna da bi Morgan ispunio taj pravni uvjet.

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- Mariah je zadovoljna što je sud prepoznao da memoari obrađuju važne teme od javnog interesa i u cijelosti odbacio bratove zahtjeve za klevetu. Odluka je važna i izvan ovog postupka jer potvrđuje da autori trebaju imati široku zaštitu kada govore o pitanjima od javnog interesa, rekao je John Rosenberg, odvjetnik Mariah Carey, za Rolling Stone

Morgan je tužbu podnio 28. svibnja 2021., no njegov odvjetnik Richard Altman poručio je da pravna bitka nije završena. Rekao je kako se obrana ne slaže s odlukom jer je, prema njegovu mišljenju, potpuno suprotna ranijim odlukama u postupku. Najavio je da će se Morgan uskoro žaliti.

*uz korištenje AI-ja