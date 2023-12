Mariah Carey snimila novi spot za svoj Božićni hit: U isječku je nosila lentu 'Kraljice blagdana'

Božić se bliži, a s njim i ponovno slušanje hita pjevačice Mariah Carey (54) “All I Want For Christmas Is You”.

Ove se godine Mariah pobrinula da publika može uživati u novom spotu, koji je objavila ovaj tjedan na svom YouTube kanalu. U spotu prikazani dijelovi njezine turneje Merry Christmas One and All, koja je počela 15. studenog 2023. u Kaliforniji.

Foto: Instagram

U jednom od isječaka pjevačica nosi lentu na kojoj piše"kraljica Božića", a u drugom su joj se pridružili sinovi Moroccan (12) i Monroe (12), blizanci koje je dobila s bivšim suprugom Nickom Cannonom.

Iako “All I Want For Christmas Is You” od svog izlaska 1994. zauzima vrh Billboard Hot 100 ljestvice u doba Adventa, ove je godine došlo do neočekivanog obrata. Na tron je zasjela Brenda Lee s pjesmom “Rockin’ Around The Christmas Tree” iz 1965. Kako Mariah nije ljubomorna, starijoj je kolegici poslala buket cvijeća u znak čestitke na velikom uspjehu.

Brenda Lee je hit pjesmu otpjevala sa samo 13 godina.