Mariah Carey su hakirali profil: Javno su osramotili Eminema

Twitter profil pjevačice Mariah Carey (49) netko je hakirao, piše Daily Mail. Niz neobičnih tweetova počeo se prikazivati na računu pjevačice u 15:23 sati poslijepodne, a neki od njih spominju i repera Eminema (47), s kojim pjevačica ima prošlost.

Tko god da je hakirao profil pjevačice, napisao je kako Eminem ima mali penis. Tweetovi su na kraju izbrisani s njezina profila, a dužnosnici Twittera izjavili su kako je pokrenuta istraga.

- Odem prileći i to se dogodi? - komentirala je Mariah nakon što su objavljene poruke na društvenoj mreži.

Foto: Gregory Pace/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia - Čim smo postali svjesni problema, zaključali smo računi trenutno istražujemo situaciju - objavili su iz tvrtke.

Ako izuzmemo novonastalu situaciju, protekli je tjedan za Mariah bio fantastičan. Postigla je nešto što još nikome nije pošlo za rukom i mikrofonom. Pjevačica je svojim hitovima došla do broja 1 na Billboard ljestvici u četiri različita desetljeća; devedesetima, nultima, desetima te u dvadesetima, s obzirom na to da će se njezin hit 'All I Want for Christmas Is You' proteći na vrhu ljestvice barem do 4. siječnja 2020, objavio je Billboard.

Jednu od najpoznatijih i najslušanijih božićnih pjesama publika tradicionalno 'iskopa' u ovo doba godine, ali prvo mjesto ipak je poprilično neočekivano, a na toj poziciji već je treći tjedan zaredom. Pjesma originalno datira iz 1994.

- Činjenica da je moja pjesma izdržala cijelo to vrijeme je nevjerojatna. Ljudi mi često kažu kako se zbog nje osjećaju svečano i praznički. Čak u samom srcu ljeta fanovi bi mi znali slati videe na kojima pjevaju moju pjesmu. Kao skladateljica i pjevačica to smatram velikim postignućem - izjavila je nedavno Mariah tijekom intervjua uživo u kojem je odgovarala na brojna pitanja pratitelja.

