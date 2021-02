Glazbenica Mariah Carey (50) u rujnu prošle godine objavila je memoare pod nazivom 'The Meaning of Mariah Carey', koji su njezinoj sestri Alison (59) uzrokovali duševne boli. Alison Carey je početkom tjedna podnijela tužbu Vrhovnom sudu New Yorka, piše BBC.

Alison traži 1,25 milijuna dolara (gotovo osam milijuna kuna) zbog duševne boli. U tužbi navodi da je knjiga Mariah Carey iznijela brojne optužbe na njezin račun, a da za njih nije bilo dokaza. To uključuje navode da je Alison zlostavljala Mariah, bacala na nju kipuću vodu koja joj je zadala opekline trećeg stupnja, davala joj Valium te ju je pokušala podvoditi.

Mariah je odrasla s roditeljima, bratom Morganom i sestrom Alison. Za Morgana je rekla da je pokazivao destrukciju u djetinjstvu, kao i u zrelijoj dobi. Navela je kako nije bilo neobično da u zidovima budu rupe ili da po kući lete predmeti kada je Morgan bio u blizini. Također, Mariah tvrdi da ju je obitelj mučila i nakon što je odrasla.

Alison u tužbi tvrdi da je Mariah iskoristila svoj status kako bi je napala radi promocije svojih memoara. Smeta joj što je s tim izašla u javnost iako je svjesna da Alison ima traume zbog navodnog zlostavljanja koje je pretrpjela od njihove majke. Naime, Alison je rekla kako ju je majka u mladosti podvrgavala sotonskim ritualima i seksualnim aktivnostima, iako joj je bilo svega 10 godina.