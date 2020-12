Marica Korolija (33) iz Novigrada Podravskog, jedina žena u finalu pete sezone 'Života na vagi', smršavila je 52,3 kilograma. Sa 134,1 kilograma došla je na 81,8 kilogram. Istaknula je kako joj nije žao što te da je zahvalna na prilici koju je dobila.

- Do svog rođendana (10. travnja) planiram doći do 75,76 kg, to će mi biti najljepši poklon - rekla je Marica za RTL.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević

Nije se samo fizički promijenila nego i psihički.

- Moja najveća psihička pobjeda je ta da stavljam sebe na prvo mjesto, da je OK reći 'ne' ako želiš reći 'ne' i da treba dati do znanja kada si ljutit - rekla je.

Otkrila je kako joj je najveći izazov bio ostati ravnodušna, odnosno po strani kada je saznala određene stvari nakon izlaska iz showa.

- Drago mi je da sam bila u izolaciji jer da su neke informacije tamo došle do mene, ne znam bih li ostala toliko dugo i doista se posvetila sebi - govori Marica.

Odnosi u njezinoj obitelji nisu se popravili.

- Situacija nije bolja. Čak štoviše, gora je, ali bila sam spremna na to. Vrijeme liječi sve pa se možda i to popravi. Nema više polovičnih odnosa u mom životu. Ili jesi ili nisi uz mene, nema ništa između, ni ništa manje, jer ne zaslužujem manje - kaže Marica.