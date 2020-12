Finale 'Života na vagi' bilo je prošlog vikenda, a gledatelji ne prestaju pričati o savršenim transformacijama brojnih kandidata. Karakterno im se najviše svidio Ante Miletić (26), a njegovu ljudskost hvalila je naveliko i trenerica Maja Ćustić (38).

POGLEDAJTE VIDEO: Sanja odgovorila na '24 pitanja'

Većina ga smatra moralnim pobjednikom showa jer je kandidat koji je u ovoj sezoni izgubio najviše kilograma, čak 83. Ante, gospodin, kakav i jest, smatra da se pravila emisije ne bi trebala mijenjati zbog ravnopravnosti.

- Najpoštenije je da se pobjednik odabire prema postotku tjelesne mase. Kad bi se mjerio prema kilogramima onda stvarno nijedna cura ne bi imala velike šanse za osvajanje glavne ili utješne nagrade - rekao je za Slobodnu Dalmaciju. Miletić je u show ušao s 200 kilograma i bio je najteži kandidat pete sezone.

Život ga nije mazio. U mladosti je bio aktivan sportaš, ali utjehu u hrani počeo je tražiti zbog teške životne situacije. Na vjenčanju starije sestre, mama mu je dobila moždani udar te je nekoliko dana bila u komi i nakon toga preminula. U showu je, kaže, dao sve od sebe.

- Kad sam ušao s 200 kilograma, izgledao sam doslovno poput bačve, ali čudo, nisam imao ozbiljnih zdravstvenih problema, jer sam još relativno mlad. Ipak, bio sam doslovno kao invalid, nepokretan. Nakon pet minuta morao bih sjesti, nisam mogao dalje hodati. Sad mogu trenirati pet sati u komadu. Puno mi je bolja krvna slika nego prije, kao i šećer, masnoća, rad srca - kaže Ante.

Kad je nakon tri mjeseca u showu otišao doma kao finalist, naporno je radio još dva mjeseca da bi na vagi zablistao. Odjeća koju je nosio prije više mu, naravno, ne odgovara.

- Stara roba je završila u garaži, u vrićama za brisat dijelove. Da mogu obrisat masne ruke kad ih šporkam. Morao sam ići kupiti novu odjeću, ovo sve drugo iz ormara je bilo kao da nosim veštu - kroz smijeh je rekao. U showu je zadao cilj, a to je da dođe do finala do 100 kilograma. Malo mu je nedostajalo da to ostvari, ali zato si je sad zadao novi - do idućeg ljeta doći do 90 kila.

Fizički se totalno promijenio pa mnoge dame po društvenim mrežama pišu da je sladak, ali on tvrdi da njegova supruga nema potrebe biti ljubomorna.

- Druge nemaju apsolutno nikakve šanse pored nje, ma što god pisali i kakve god komplimente mi davali. Volio bih s njom imati još djece. Nadam se da će nam se to i ostvariti kroz neko vrijeme - zaključio je.