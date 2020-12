Marica je ganula trenera Edu: Suze mu se slijevale niz obraze

Marica kaže kako njezina transformacija nije toliko fizička koliko psihička, a Edo je, vidjevši kako sada Marica izgleda, ostao bez teksta. Susprezao je suze, ali nije uspio sakriti emocije

<p><strong>Marica Korolija </strong>(33) iz Novigrada Podravskog bila je jedina žena u finalu pete sezone showa 'Život na vagi'. Ona se, tijekom showa, vrlo povezala s trenerom <strong>Edinom Mehmedovićem </strong>(38), što su i pokazali u finalnoj emisiji.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević</b></p><p>Marica je u show ušla sa 134,1 kilogram. U finalu je imala 81,8 kilograma, što je 52,3 kilograma manje. Kad je ušetala u studio, Edo se rasplakao, a i drugi su imali samo riječi hvale.</p><p>- Kako je lijepa ova žena! Marice, ostavila si me bez teksta. Edo je u šoku, vidim suzu u njegovom oku - govorila joj je voditeljica <strong>Marijana Batinić</strong> (39).</p><p>Nakon toga su u Edi još više proradile emocije, a suzu je pustila i Marica. Jedini koji je mogao doći do riječi bio je <strong>Matej Petrović </strong>(26). </p><p>- Zaista je sad jedna prekrasna cura - komentirao je. </p><p>Marica kaže kako njezina transformacija nije toliko fizička koliko psihička, a po izlasku iz showa dočekalo ju je puno problema, s kojima se sada puno bolje nosi.</p><p>- Kada sam izašla van, vidjela sam da sam se promijenila i da nisam uzalud radila na glavi - govori Marica. </p><p>Kaže kako se zatrpala poslom.</p><p>- Do kraja godine ću otpustiti neke poslove jer postajem instruktorica u autoškoli. U međuvremenu sam dobila licencu i čekam da preuzmem posao - rekla je sretna Marica.</p><p>Imala je i poruku za trenera Edu.</p><p>- Sretna sam da sam dobila ovu priliku jer sama nisam mogla pomoći sebi. Sretna sam što sam bila dio Edinog tima jer taj čovjek... Volim ga - rekla je u suzama.</p><p>Edo je pred kraj uspio izgovoriti nekoliko riječi.</p><p>- Dozvolit ću si da se ustanem. Prije svega, hvala tebi, ali i svima vama. Mi smo svoj posao napravili najbolje što smo mogli. Ako smo negdje pogriješili, nemojte nam zamjeriti. Sve što smo radili, radili smo u najboljoj namjeri. Sada je na vama red. Vi ste sada ambasadori zdravog života. Vi ste motivacija, uzor i inspiracija drugima - rekao je Edo, susprežući suze.</p>