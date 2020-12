Marica Korolija (33) iz Novigrada Podravskog bila je jedina žena u finalu pete sezone showa 'Život na vagi'. Sa 134,1 kilograma došla je na 81,8 kilogram.

Marica se na 'Život na vagi' prijavila nakon krstitki nećakinje. Tada je unajmila profesionalnog fotografa i kada se vidjela na fotografijama, istu je večer poslala online prijavu. Izabrali su je u 16 natjecatelja, a u kući je provela tri mjeseca. Iz kuće je izašla s 99,5 kilograma. Trenirajući sama vani izgubila je još 18 kilograma.

- Prijateljici Andreji ostavila sam tvrtku, kuću, pse, znači sve. Grižnja savjesti me je izjedala, kakva sam ja to osoba kad sam ju tako opteretila, no psiholozi su me 'vratili', trebalo im je dva tjedna. Nakon toga nisam ni pomišljala na izlazak, sve do epizode na Papuku. Nisam osoba koja dobro čita ljude i naivna sam, iskrena sam i mislila sam da su i drugi takvi, vukli su me sa svih strana za koga glasati. Htjela sam popiti vode i izaći, no opet su mi pomogli psiholozi, podsjetili su me da se puno ljudi vani žrtvovalo za mene da bih ja mogla biti tu - objasnila je Marica za portal ePodravina.hr.

U kući su trenirali dva puta na dan, a ona je preko vikenda trenirala i više.

- Izgubila sam najviše od svih dečkiju. U kući smo se naučili kuhati na zdrav način, tako da doma nije bio problem spremati si hranu. Osigurali su nam protein, magnezij, l-karnitin, vitamine, a namirnice smo si sami nabavili - rekla je Korolija.

Nakon showa, počela je vježbati kod kuće. Kupila si je traku za trčanje, a trening je odrađivala doma i kod prijateljice Melite. Trenirala je dva puta dnevno i strogo pratila plan prehrane koji su joj napravili nutricionisti iz emisije.

- Domaćica mi je bila okidač, no još nisam posegnula za njima otkad sam vani - priznala je Marica, koja više voli slatko nego slano te obožava Domaćica kekse i Moto kekse. U kući su je naučili se smije uzeti najviše dva do tri komada, a ne više 10 komada.

Marica sada planira trenirati online, četiri puta tjedno, uz brdo obaveza koje ima pred sobom. Zacrtala si je cilj da do svog rođendana, 10. travnja, dođe do 75,76 kilograma. Kaže kako ne može zamisliti da se vrati na staro.

Priznala je i kako je nakon showa ljudi prepoznaju na ulici te da joj se mnogi javljaju na društvenim mrežama. Podsjetimo, Marica je na težini počela dobivati s 22 godine, nakon što je povrijedila koljeno te zbog toga završila na tri operacije nakon čega je imala dugi oporavak. Od aktivne sportašice postala je pretila osoba koja ne može ništa što je prije mogla. Potom je uzela stvar u svoje ruke, prijavila se u show i skinula značajan broj kilograma.