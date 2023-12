Marie napustila 'Život na vagi', a sad priznaje: 'Možda sam više mogla postići, ali nije mi žao!'

Nisam razočarana ispadanjem. Već sam i prije priželjkivala da idem kući. Rekla je to Marie Pascale Bančić, koja je napustila 'Život na vagi' u prošloj epizodi.

Marie ne odustaje od cilja

Marie se bilo teško odvojiti od dragih ljudi, ali je bila presretna što ide kući. Jure, Martin, Dajana i Šepić pričali su koliko su je zavoljeli, baš kao i ona njih. Obećala je kako će nastaviti vježbati i poželjela si 85 kilograma u finalu.

Foto: RTL

- Budući da sam ja njima bila 'bakutaner' i svi su me voljeli, a pogotovo moja plava ekipa – rekli su mi da ću ići na Brijune. I ipak sam završila dva tjedna na Brijunima i bilo mi je prekrasno. Ali ipak, kraj se bliži i jako sam zadovoljna što sam došla do dvanaestog ciklusa i vrijeme je da se ide kući - rekla je za RTL.

Marien odlazak bio je vrlo emotivan - Dijana i Jure su plakali, a Martin i Šepić bili su jako tužni.

- Najviše će mi nedostajati oni koji su ostali sa mnom zadnji, a to su Dajana, Juraj i Martin. Svi su bili super. Pero je isto bio dobar i žao mi je što su njega izbacili budući da je on bio najjača karika, tjedan prije mene. Stvarno smo se povezali - priznala je bivša kandidatkinja 'Života na vagi'.

Foto: RTL

Izgubila više od 20 kilograma

Međuljudski odnosi bili su joj teži od fizičkih izazova u showu.

- Upravo tako! S nekim ljudima se povežeš, a s nekima ne. Na primjer, meni je Anđela bila dobra, no ona je rano ispala. I Leonardo mi je bio super. I Mislav Šepić mi je jako drag, on je još ostao, on je stvarno ljudina od čovjeka i nadam se da će ući u finale - objasnila je.

Marie je u 'Život na vagu' stigla sa 117,9 kilograma, a izgubila je 20,4 kilograma, što je 17,3% tjelesne mase.

- Pa možda sam mogla postići više sa skidanjem kila. Ja sam ipak žena s 51 godinom u menopauzi, nisu niti drugi više skidali tako da sam ja jako zadovoljna. Skinula sam 21 kilu u 12 ciklusa - rekla je te dodala kako je to za nju uspjeh.