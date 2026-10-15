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NEUSPJELI STRES TEST

Marija Ć. servirala sirovo tijesto i napustila 'MasterChef': 'To su greške koje se ne opraštaju'

Piše 24sata,
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Marija Ć. servirala sirovo tijesto i napustila 'MasterChef': 'To su greške koje se ne opraštaju'
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Foto: NOVA TV
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Josip, Marko i Marija morali su replicirati fagotine žgvacet, jelo bivše kandidatkinje Gaie Zec. Najviše poteškoće s repliciranjem okusa imala je Marija

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Posljednji stres test u 'MasterChefu' završio je oproštajem od Marije Ćavar koja nije imala sreće s izradom tjestenine te ju je poslužila sirovu. Josip, Marko i Marija sudjelovali su u stres testu gdje su se pokušali izboriti za ostanak u 'MasterChefu' i repliciranju jela bivše kandidatkinje Gaie Zec, koja je u show stigla sa samo 18 godina.

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Natjecatelji su morali replicirati fagotine žgvacet, a nakon ograničenog vremena za proučavanje recepta, dobili su 60 minuta za kuhanje. Najuspješniji je u repliciranju jela bio Josip, čiji su fagotini bili lijepo izvedeni, umak ukusan, a julienne mrkve tehnički precizno narezane.

Foto: NOVA TV

Markovo jelo bilo je korektno, iako mu je tijesto ostalo pomalo žilavo i neslano.

Najveće poteškoće s repliciranjem okusa imala je Marija. Njezino tijesto ostalo je sirovo, punjenja u fagotinima bilo je premalo, a ni tehnika rezanja mrkve nije bila ispoštovana.

- Ne znam mogu li to nazvati fagotinima, najgore je jer je tijesto bilo sirovo - zaključila je Gaia.

- Nekuhano tijesto ne možemo prihvatiti - dodao je Mario.

Foto: NOVA TV

Takva pogreška značila je kraj Marijina 'MasterChef' puta.

- Događa se i najboljima, ali to su greške koje se ne opraštaju. Nisam ovdje pokazala najbolje od sebe, nisam se snašla i to je moj osobni poraz - zaključila je Marija.

- Ovo je jedinstveno iskustvo u životu. Drago mi je što sam bila dio ove priče. Ne krivim nikoga za ovaj neuspjeh, samo sebe - dodala je.

Foto: NOVA TV

Dok će Marija ovaj stres test pamtiti kao njezin posljednji izazov u showu, za preostale kandidate natjecanje ide dalje. Kakav ih sljedeći zadatak čeka ne propustite doznati u novoj epizodi 'MasterChefa' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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