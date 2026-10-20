Marija Ćavar nakon ispadanja iz 'MasterChefa': 'Trebalo mi je vremena da prihvatim kraj'

Sirovo tijesto, premalo punjenja i pogrešno narezana mrkva. Sve je to Mariju Ćavar (32) iz Ljubuškog stajalo ostanka u 'MasterChefu'. Ekonomistica koja radi u računovodstvu napustila je show u 17. epizodi devete sezone, prikazanoj 15. listopada. U stres testu borila se protiv Josipa Jurčevića i Marka Oniška, a zadatak im je bio u 60 minuta pripremiti fagotine sa žgvacetom, jelo bivše kandidatkinje Gaie Zec. Marija je za pomoćnika odabrala Liberija Crnčevića, no ni zajedničkim snagama nisu uspjeli zadovoljiti žiri.

- U tom trenutku najviše sam razmišljala o pogrešci koju sam napravila i bila svjesna da me ona može koštati natjecanja. Teško je prihvatiti kraj kada znaš koliko si želio ostati, ali kuhanje je takvo... ponekad jedna pogreška odlučuje o svemu - govori nam Marija.

Pred kamerama je ispadanje nazvala osobnim porazom. Je li uvijek toliko kritična prema sebi?

- Jesam, ponekad sam i prestroga prema sebi. Kada nešto želim, dajem sve od sebe i teško mi je pomiriti se s tim da nisam ostvarila ono što sam zamislila. Trebalo mi je vremena da prihvatim kraj, ali danas na to gledam kao na iskustvo iz kojeg mogu puno naučiti. Nisam ostvarila sve što sam željela, ali ponosna sam na sebe što sam se uopće usudila krenuti tim putem - priznala je.

Foto: NOVA TV

U prethodnom stres testu izbjegla je ispadanje nakon što je Daniela Crnek zbog poslovnih obveza odlučila napustiti natjecanje.

- Tu priliku doživjela sam kao novi početak i dodatni poticaj da pokažem koliko mogu. Vjerujem da se neke stvari dogode s razlogom i da nam Bog ponekad otvori vrata onda kada mislimo da su zatvorena. Htjela sam tu priliku iskoristiti najbolje što mogu, a dok god sam bila u natjecanju, vjerovala sam da mogu ići dalje - prisjetila se.

S nekim kandidatima posebno se zbližila tijekom natjecanja.

- U takvom iskustvu brzo shvatite tko vam odgovara i s kim dijelite slične vrijednosti. Iako smo svi bili konkurencija, prošli smo zajedno puno turbulentnih, emotivnih, ali i lijepih trenutaka. Juan, Liberije i Marija Bilić su mi najviše prirasli srcu - otkrila nam je.

Foto: NOVA TV

Osvrnula se i na svoje početke u showu te jelo koje bi voljela da su gledatelji kušali.

- Najponosnija sam na trenutak kada sam dobila priliku postati dio MasterChefa. Došla sam iz Ljubuškog, sama u veliki grad, s puno snova i željom da sebi dokažem da mogu. To mi nitko ne može oduzeti. Voljela bih da su gledatelji imali priliku kušati moje jelo sa Bootcampa - ajngemahtec juhu s gris-noklicama, jer se kroz to jelo osjetila prava toplina domaće kuhinje - rekla je Marija.

A kako uz posao u računovodstvu pronalazi vrijeme za kuhanje?

- Moj je život prilično dinamičan. Rad u računovodstvu traži preciznost, odgovornost i organiziranost, a to su osobine koje mi dobro dođu i u kuhinji. Kada završim s poslovnim obvezama, kuhanje mi dođe kao nešto što me ispunjava i veseli. Nije uvijek jednostavno pronaći vrijeme, ali kada nešto istinski volite, trudite se napraviti prostor za to - objasnila je.

Foto: Privatni album

Prve recepte naučila je mnogo prije dolaska pred televizijske kamere.

- Moja ljubav prema kuhanju počela je još dok sam bila mala, uz mamu u kuhinji. Gledajući nju i pomažući joj, polako sam učila i zavoljela pripremu hrane. Kuhanje je za mene oduvijek bilo povezano s obitelji, ljubavlju i zajedništvom. Posebno čuvamo naš obiteljski recept za ajvar, koji mi je drag zbog svih uspomena i tradicije koje nosi. Mislim da se baš kroz takva jela najbolje prenosi ljubav prema kuhanju s generacije na generaciju - ispričala nam je.

Zbog 'MasterChefa' je otišla u Zagreb, no bi li se jednoga dana mogla preseliti i negdje drugdje?

- Ljubuški je moj dom i uvijek ću biti vezana uz svoj kraj, ljude i način života uz koji sam odrasla. Ponosna sam na svoje korijene i na sve što me oblikovalo u osobu kakva sam danas. Ipak, ne bojim se novih početaka. Život me naučio da se za svoje snove ponekad moraš odvažiti i otići dalje od poznatog - istaknula je.

Foto: Privatni album

Prije odlaska na snimanje svoju je odluku podijelila s najbližima.

- Bilo je uzbuđenja, podrške, ali vjerujem i malo zabrinutosti jer sam se upuštala u nešto potpuno novo. Odlazak u Zagreb i ulazak u takvo natjecanje za mene su bili veliki koraci. Najvažnije mi je bilo da vjerujem u sebe i da si ne dopustim da me strah zaustavi. Uvijek sam smatrala da je bolje pokušati i riskirati nego se jednog dana pitati što bi bilo da sam imala hrabrosti - rekla je.

A kad ne kuha, Marija ima još jednu veliku ljubav.

- Izvan kuhinje sam jedna vesela, uvijek nasmijana osoba koja voli širiti pozitivnu energiju. Obožavam pjevati. Iako sam uporna i ponekad stroga prema sebi kada nešto želim ostvariti, privatno se trudim što više uživati u životu i ne gubiti osmijeh ni kada stvari ne idu po planu. Mislim da je ta kombinacija emocija, vedrine i upornosti ono što me najbolje opisuje - otkrila nam je.

Dotaknula se i ljubavi.

- Ljubav mi je jako važna jer vjerujem da čovjeku puno znači imati nekoga tko vjeruje u njega i onda kada sam počne sumnjati u sebe. Najveća podrška kao i u svemu bila mi je moja obitelj - zaključila je Marija.