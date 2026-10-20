MasterChef: Stres test pretvorit će se u utrku s vremenom, a nekima će sve poći po zlu...

U MasterChefu je došao red na novi stres test u kojem će Marko, Miro, Marija, Jakov i Andrea morati pokazati sposobnost vjernog repliciranja jela večerašnjeg gosta, ne bi li zavrijedili ostanak u showu. Posebno snažnu podršku s galerije imat će Jakov, za kojeg će navijati cijeli zeleni tim. „Hvala zelenom timu, jaka su mi podrška i to stvarno poštujem“, osvrnut će se Jakov, dok će Marko komentirati: „Vidim da će biti žestoka borba i da su svi nabrijani“.

Foto: NOVA TV

Stres test bit će podijeljen u dvije faze, a već će prva faza kandidatima donijeti poligon sastavljen od tri etape. U sljedeću etapu natjecatelji neće moći prijeći sve dok prethodnu ne izvedu ispravno, zbog čega će se neki tijekom izazova morati vraćati na početne radne jedinice.

Prvi zadatak bit će pravilno filetirati naranču i od njezine korice napraviti fini julienne. „Kod filetiranja naranče će biti najteže maknuti sva bijela opna s nje“, istaknut će Marija, a Miro će nakon neuspjelih pokušaja filetiranja komentirati: „Paklena naranča!“

Nakon toga kandidati će morati ispeći pet palačinki, od kojih će dvije biti namijenjene kontroli kvalitete. U posljednjoj etapi od pripremljenih elemenata morat će napraviti crêpes Suzette s filetima naranče i umakom od naranče. Za završetak cijelog poligona imat će samo 15 minuta, a kandidat koji prvi prijeđe u sljedeću etapu pokrenut će sat koji će jednako vrijediti za sve.

Foto: NOVA TV

Pritisak vremena ostavit će traga. Andrea, Miro i Jakov uspjet će završiti zadatak, Marku će na tanjuru nedostajati umak, dok Marija svoje jelo neće uspjeti dovršiti pa ga chefovi neće moći kušati. U drugoj fazi čekat će ih novi, još zahtjevniji zadatak – što vjernije replicirati jelo bivše kandidatkinje MasterChefa Željke Bleuš i dokazati da zaslužuju svoje mjesto u MasterChef kuhinji. „Kad sam se vratila tu, kao da nisam bila ni izašla“, reći će im Željka prije nego što im objasni zadatak koji im je pripremila.

Tko će biti najlošiji u ovom zadatku te time morati napustiti daljnje natjecanje, ne propustite pogledati u večerašnjoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a prije svih na Nova Play.