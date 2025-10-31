Marija je najbolja od nefinalista 'Života na vagi', osvojila je nagradu od 7000 eura

Marija je pobjednica nefinalista devete sezona 'Života na vagi' te je osvojila nagradu od 7000 eura. Nakon 14 tjedana u showu i vremena kod kuće izgubila je ukupno čak 45,5 kilograma, pa tako sada ima 97 kilograma, čime je pomela konkurenciju. Prije toga, Marija je od Ante izgubila u napetoj utrci koja je trajala od početka finalne emisije 'Života na vagi', pa je Ante izborio mjesto četvrtog finalista showa, pridruživši se tako Dominiku, Domagoju i Neni u borbi za glavnu nagradu.

Foto: RTL

Marija, od milja zvana Mare, od prvog je dana bila nesigurna u sebe, a to se tijekom showa potpuno promijenilo. Izgubila je 30,9 kilograma, budući da je u show ušla s 142,5 kg, a na zadnjem je vaganju prije finala imala 111,6 kg. Taj gubitak predstavlja 21,7 posto tjelesne mase.