UNATOČ BOLOVIMA

Marija je najbolja od nefinalista 'Života na vagi', osvojila je nagradu od 7000 eura

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RTL

Nakon napete završnice i treninga kao dvoboja s Antom, Marija je odnijela nagradu kao najbolja među nefinalistima devete sezone showa 'Život na vagi'. Od ulaska u show izgubila je čak 45,5 kilograma

Marija je pobjednica nefinalista devete sezona 'Života na vagi' te je osvojila nagradu od 7000 eura. Nakon 14 tjedana u showu i vremena kod kuće izgubila je ukupno čak 45,5 kilograma, pa tako sada ima 97 kilograma, čime je pomela konkurenciju. Prije toga, Marija je od Ante izgubila u napetoj utrci koja je trajala od početka finalne emisije 'Života na vagi', pa je Ante izborio mjesto četvrtog finalista showa, pridruživši se tako Dominiku, Domagoju i Neni u borbi za glavnu nagradu.

Foto: RTL

Marija, od milja zvana Mare, od prvog je dana bila nesigurna u sebe, a to se tijekom showa potpuno promijenilo. Izgubila je 30,9 kilograma, budući da je u show ušla s 142,5 kg, a na zadnjem je vaganju prije finala imala 111,6 kg. Taj gubitak predstavlja 21,7 posto tjelesne mase.

