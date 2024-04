Marija Kolb transformirala se u Akija Rahimovskog i zaplakala: 'Moram priznati, bilo je teško'

Glumica Marija Kolb se u osmoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' transformirala u legendarnog Akija Rahimovskog. Izvela je hit Parnog Valjka 'Sve još miriše na nju' i unijela emocije u studio.

- Bend mojeg odrastanja, djetinjstva, to jest tinejdžerskih dana također. Mama ih je jako voljela i slušala, mnoge me jako lijepe emocije vežu uz Parni valjak. Moja pobjeda će biti ako uspijem nekog dotaknut, ako uspijem sebe dotaknut i probudit nešto u sebi i zaista ću pokušati taj nastup sebi mentalno u glavi posvetiti Akiju. Nadam se da će me odozgora pomaziti i odobriti sve što sam napravila - rekla je prije nastupa.

Foto: Luka Dubroja

Njezina je izvedba posebno ponijela Enisa Bešlagića i Marija Rotha koji su se zagrlili i pjevali uz Mariju. 'Na prvu pomisao kad sam shvatila koju ćeš pjesmu pjevati, ustvari da je Aki u igri, mislila sam da će ovo biti puno teže. Međutim, sva ova lijepa energija koja je kod nas u studiju je dovela do toga da je baš lijepo', rekla joj je Minea, a Marija je rekla da joj je 'bilo malo teško'. Tada se Kolb i rasplakala, a Mario se popeo na pozornicu i zagrlio ju.

Foto: Nova TV

- Mare, ja ne želim vidjeti suze u tvojim očima iz razloga jer Aki pripada izvođačima koje je jako teško glasovno imitirati i napravit jednu sjajnu transformaciju. Ti si na momente zvučala kao Aki i bila si dostojanstvena u toj svojoj imitaciji, zato nema razloga za ove suze. Ja znam koliko je ovo teško, pogotovo za jednu ženu. Bila si fenomenalna - rekao je Mario, a Goran dodao:

- Najupečatljiviji dio ovog nastupa je što je bio vrlo emotivan, dirljiv, ti si briljantno gospodarila s tim, makar sam ja osjetio da si imala emotivni okršaj sama sa sobom, to je dirnulo i nas i publiku, a nadam se i naše gledatelje pred malim ekranima.