Antonia Dora Pleško i Luciano Plazibat znaju se od djetinjstva: Podijelili fotku staru 13 godina

Antonia Dora Pleško i Luciano Plazibat natječu se u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato' i često se druže na snimanjima, no ne znaju mnogi da se znaju još od djetinjstva. Na društvenim mrežama objavili su fotografiju iz studija, ali i fotku staru 13 godina na kojoj su oboje. Kako su objasnili, fotografija je snimljena na plesnom natjecanju.

- Znamo da je riječ o borbi, ali mi danas tu borbu radimo na svoj način. Rekli smo već 10000x kroz show, ali koje su šanse da nas život ovako skupa spoji? Znamo se dugo i dosta tih godina smo proveli nerazdvojni. Zadnjih par godina smo bili na sto strana, ali nas je ovaj projekt odlučio opet spojiti - poručili su.

Foto: Instagram

- Prijatelji koji su se skupa kao mali igrali ovog showa su sad baš u istoj sezoni, i uz sve to danas skupa nastupamo! Slučajnost? Sve se događa s razlogom i život uvijek nađe način da se dogodi ono što treba. Nadam se da ćete, kad budete gledali emisiju, osjetit ćete koliko uživamo u ovome. Malo smo kenjkavi jer smo sretni, ali uvijek se veselite stvarima koje volite. Queen of Pop is coming!! I da, matchali smo outfite. Ovo je nastup za nas i naše prijateljstvo - poručili su na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Danas će Antonia Dora i Luciano oboje utjeloviti upravo kraljicu popa Madonnu, nakon što je Luciano iskoristio svoj joker u prošloj epizodi i izazvao Antoniju Doru da odmjere snage. U večerašnjoj će epizodi zato nastupiti i zajedno te pokazati čija je transformacija bila bolja.