Marija Omaljev Grbić otkrila što radi dok iščekuje sina s Čombom

Dok očekuje sinčića s glumcem Mirajem Grbićem (47), glumica Marija Omaljev Grbić (40) opušta se uz zalazak sunca na kalifornijskoj plaži u Santa Monici.

- Čekajući malog frajera - poručila je Marija u utorak pozirajući na pijesku.

Foto: Instagram

Da će njihova kći Billie dobiti brata, glumački par otkrio je sredinom kolovoza na društvenim mrežama.

- Zaboravili smo vam reći - napisala je Marija uz fotografije na kojima se može vidjeti njezin poveći trbuh.

Foto: Instagram

Pohvalio se sretnom viješću tad i Miraj, kojeg mnogi pamte po ulozi Čombe u seriji 'Lud, zbunjen, normalan'.

- Billie će ove godine postati velika sestra. Video je nastao prije nekoliko mjeseci, a sada je došlo vrijeme da ga podijelimo s vama. S jednim smo izludili, sa dvoje neka nam je Bog na pomoći. Pošaljite pomoć - poručio je glumac uz video.

'Ja sam bila šminkerica, on roker'

Miraj i Marija upoznali su se u Sarajevu, gdje je ona studirala. Vjenčali su se 2008., nakon tri godine veze. Dok je on od početka otvoreno pokazivao koliko mu se Marija sviđa, ona je bila vrlo suzdržana.

- Činilo mi se kao da pripadamo različitim svjetovima. Ja sam bila šminkerica, a on roker za kojeg se pričalo da je veliki zavodnik i boem. Godinu dana sam mu odolijevala, no on je bio uporan i osvojio me svojom kari­z­mom, šarmom i smislom za humor. 'Kapitulirala' sam kad je nedugo nakon što smo prohodali na grudima istetovirao moje ime - rekla je glumica za Gloriju 2008.

Foto: Instagram/Privatni album/MehmetCansatiloglu

Glumica je život s Mirajem zamišljala, kako je rekla za Tportal, u Los Angelesu. S nekoliko djece i jednim ili dva njemačka ovčara.

Bilo je to 2010., a 2013. Mariji se san i ostvario. Nakon što je Miraj dobio ulogu u nekoliko američkih filmova, među kojima je i 'Nemoguća misija: Protokol duh', u kojem je glumio s Tomom Cruiseom, otišli su živjeti u Los Angeles.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Postali su roditelji u listopadu 2021. Nekoliko mjeseci ranije objavili su sretnu vijest uz fotografiju s plaže. Par nam je u svibnju iste godine otkrio kako se pripremaju za kćerin dolazak.

- Tražimo veći stan ili kuću, čitamo knjige, mislim ja čitam knjige, googlam što smijem jesti, a što ne, iako ne jedemo proizvode životinjskog porijekla, uvijek ima nešto što se smije i ne smije jesti. Uglavnom trudim se barem šetati i kuhati što zdravije, iako se tu i tamo omaknu palačinke, pizza ili veganski burger - ispričali su za 24sata.

Foto: Instagram

Često kćerine fotografije dijele na društvenim mrežama. Mnogi malenu uspoređuju s majkom te nestrpljivo iščekuju dolazak dječaka.