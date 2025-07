Marija Šerifović nakon odlaska iz 'Zvezda Granda': 'Došlo je vrijeme da se malo odmorim'

Nakon što su se pojavile glasine da će nakon odlaska iz žirija 'Zvezda Granda' postati članom žirija u suparničkom showu 'Pinkove zvezde', popularna srbijanska pjevačica Marija Šerifović oglasila se putem društvenih mreža i odlučno demantirala te navode.

Koncert Marije Šerifović u zagerebačkoj Areni | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

- Od mjeseca rujna neću biti član nijednog žirija ni u jednom televizijskom formatu, jer je došlo vrijeme da se odmorim. Jedini kandidat koji me trenutačno zanima je Šerifović Mario - poručila je pjevačica na svom Instagram profilu, aludirajući na svoje prvo dijete, koje je dobila putem surogat-majke.

Šerifović je početkom srpnja potvrdila kako nakon deset godina napušta žiri popularnog glazbenog natjecanja 'Zvezde Granda', gdje je svojim stručnim komentarima i emotivnim pristupom bila jedna od najomiljenijih članica.

- Sve ove godine bile su mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo - puno smijeha, suza, rasprava, nadanja i nevjerojatno talentiranih mladih ljudi koji su me inspirirali i podsjetili zašto glazba ima moć mijenjati živote. Rasla sam i kao umjetnica i kao osoba. Imala sam sreću učiti ovaj naš posao od najboljeg – mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao. Hvala ti na prilici da budem dio ovog neba. Bila je čast, direktore - napisala je tada emotivno.

Podsjetimo, osim Marije Šerifović, žiri 'Zvezda Granda' napustili su i Dragan Stojković Bosanac te Viki Miljković, koji su se, za razliku od nje, doista priključili novom ciklusu 'Pinkovih zvezda'.

Uz to, Marija je objavila i kako je pratila spektakularni koncert 'Trag u beskraju' posvećenom neprežaljenom Oliveru Dragojeviću.

- Susjedi, iskreno, ali najiskrenije se divim načinu na koji čuvate uspomenu na Olivera. Toliko toga se može iz tog primjera naučiti. Svaka čast - napisala je i dodala kako prolazi sedma godina bez najvećeg.

Foto: Instagram screenshot

Zatim je objavila i neke svoje misli.

- Imamo mi i Šabana i Balaševića i tako dalje... Glazbeni žanr je nebitan. Mi baš ne znamo da cijenimo. Ni dok su živi, ni kad ih nema. To je tuga. Zapravo, to nije tuga, to je sramota - napisala je.