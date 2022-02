Pjevačica Marija Šerifović (37) jedina je srpska eurovizijska pobjednica, a svoj je utjecaj na sceni zadržala još od pobjede 2007. Mariju danas gledatelji prate u showu 'Zvezde granda'. Samopouzdana pjevačica odlučila je iskreno progovoriti o psihoterapiji koju provodi već 19 godina.

- Imam svog terapeuta već 19 godina jer je važno održavati mentalno zdravlje. To što živimo u Srbiji gdje je tabu tema odlazak kod terapeuta jer vas tada svrstavaju u lude, to je fuj stav. Imam svoju doktoricu, a možda je ona kriva što nekima idem na živce više, nekima manje, ali ja je ne bih mijenjala nikada - rekla je za srpski 'Alo'.

Pjevačica je poznata po žestini u showu u kojem je članica žirija, a kako kaže, nije onakva kakvom se čini.

- Ljudi me doživljavaju bezobraznom, bahatom, drskom, bezobraznom, ali ja nisam takva! Puno me toga može pokolebati. Samo sam brzopleta, nemam živaca i ne volim spore ljude. Ranjiva sam i emotivna, možda sam emotivnija od svih koje poznajem, ali lakše mi je da sama, bez igdje ikoga, procesuiram stvari koje me dovode u takvo stanje - rekla je iskreno.

Marija svoj ljubavni život živi daleko od očiju javnosti, a ipak je ispričala svoj stav o ljubavi.

- Oduvijek zalagala za slobodu, ali to je samo zato što sam prvenstveno željela živjeti život na način koji meni odgovara. Stvari o kojima govorim nisu vezane samo za odlučnost, već se u njima može prepoznati svako inteligentno biće koje želi živjeti svoj život po vlastitom izboru. Ako moj izbor znači da će moja majka pasti u nesvijest ili da će se moj otac naljutiti, neka bude... Svako biće ima apsolutno pravo živjeti kako želi - rekla je Marija koja glasno podržava LGBTQ+ zajednicu.

- Ne želim da mi obitelj ili okruženje diktiraju kada ću voljeti ili što ću raditi. Tko to tvrdi? Ljudi koji žive pod kamenom? Ne želim imati kontakt s njima!