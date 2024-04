Marija Šerifović o sinu: 'Nisam ga nazvala kako sam htjela jer su mi rekli da je to ime za psa'

On je toliko divan, stalno se smije. Kad god mislim da mi nešto ne ide i da mi teško pada, vidim njega i sve zaboravim. Sve dobije smisao. Evo prije neku noć je spavao 10 sati, gospodin moj mali, počela je pričati u svom najnovijem YouTube vlogu pjevačica Marija Šerifović (39), gdje je s pratiteljima podijelila osjećaje i razmišljanja nakon što je 2. prosinca prošle godine postala majka malenog Marija.

- Ljepše je i teže. To je jedan miks emocija, koji će me tek stići. Stalna briga i stalni zaštitnički osjećaj, da mu ne padne dlaka s glave. Ali za njegovo dobro, kad bude malo odrastao, morat ću ga što više puštati, a ja da što više 'grickam nokte'. Mislim da u današnje vrijeme nije dobro biti previše zaštitnički nastrojen - rekla je Marija u svom vlogu.

Foto: Instagram

Kaže da je majčinstvo jako zahtjevno i da joj puno znače podrška i pomoć majke Vere i prijateljica.

- Smatram da svaka osoba, koja je na bilo koji način došla do bebe, bilo porođajem, surogatom ili usvajanje, treba imati porodiljno plaćeno tri godine. Onda trebaju imati troduple plaće i besplatne bonove od taxija, trgovina... Da me se pita i da sam vlast, to bih prvo napravila. Majke trebaju imati 20 minuta svog mira. Moj život postaje podređen njegovim potrebama. Želim se zahvaliti majci i prijateljicama što uz njihovu pomoć imam svoje mikro vrijeme - ispričala je pop zvijezda i dodala da je baka Vera 'luda' baka.

- Mislim da je ona 'najluđa' baka na svijetu. Mora nekad otići i odmoriti, opsjednuta je s njim. Mislim da sad njega voli više, nego mene - priznala je Marija.

Foto: slavko midzor/Pixsell

S pratiteljima je podijelila i zašto je sina odlučila nazvati Mario.

- Htjela sam da se zove na slovo 'M' i prva ideja je bila da bude Max. Ali moje prijateljice seljanke su me razočarale kad su rekle da je to ime za psa. Jutro nakon što se rodio trebalo je popuniti papire i došla je žena pitati: 'What's his name?', a ja ga još nisam imala. I onda su obitelj i prijatelji počeli mozgati što bi na 'M' i netko je izgovorio 'Mario' i to je bilo to. Naravno, bez 'j', zato što sam ja zbog izgovora u Americi 'Mariđa' pa bi on bio 'Mariđo' - ispričala je Marija koja je sina dobila surogat majčinstvom prošle godine u Kaliforniji.

Za njega kaže da je vesela beba koja fantastično reagira na glazbu.

- Nedavno je na YouTubeu svirala neka molska, tužna melodija i on se rastužio. Naravno, nakon tog sam mu odmah pustila kolo. Za neuro sistem moraju biti neke lagane melodije, ali on voli brz tempo - rekla je sretna majka.

Priznala je da ne voli objavljivati njegove fotografije na društvene mreže jer bi kasnije moglo biti problema.

- Jednog dana može doći i reći: 'Mama, nemoj me objavljivati. Ti si ti što jesi, ja nisam'... Ima još niz stvari zbog kojih nije dobro objavljivati - kaže Šerifović.

Foto: Instagram

Uz nju, baku i prijateljice, Marija čuva i njihov kućni ljubimac, pas Hak.

- Moj pas, s 28 kilograma, je jako nježan. Ne dozvoljava nikome da izađe iz sobe, da Mario ne bi ostao sam. Stalno ide za njim. Nadam se da će Mario, kad naraste, imati najboljeg debelog prijatelja - rekla je pjevačica.